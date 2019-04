Hrozba pro Slavii! Hazardova akce nadchla svět. Real za hvězdu Chelsea nabízí téměř 3 miliardy

„Je příliš dobrý pro Chelsea. Je nejlepším hráčem Premier League," uznale vydechly v televizním studiu dvě legendy ostrovního fotbalu Jamie Carragher a Gary Neville.

Slavistická špionážní suita, která na tribuně Stamford Bridge také seděla, aby viděla čtvrtečního pohárového soupeře na vlastní oči, musela vydechnout rovněž.

To ale samými obavami z osmadvacetiletého playera, který dokáže skutečně velké věci. Třeba předvést sólo přes pět soupeřových hráčů zakončené gólem.

Eden Hazard (vlevo) z Chelsea v souboji s Pedrem Obiangem z West Hamu.

Alastair Grant, ČTK/AP

„Bylo to přece jen něco zvláštního," popisoval Hazard do kamer Sky Sports individuální akci, kterou si teď s gustem vychutnává celý fotbalový svět.

„Sebral jsem míč a vyrazil dopředu jako vždy, když k tomu mám možnost. Jakmile se dostanu do soupeřovy šestnáctky, je už pro obránce těžké mě atakovat, protože jakmile se mě dotknou, může následovat trest. Když jsem střílel, měl jsem trochu štěstí, ale myslím, že šlo o spravedlivé završení celé akce," vykládal, jako by podobné kousky pro něho byly samozřejmostí.

Eden Hazard předvedl parádní výkon

Alastair Grant, ČTK/AP

Slova uznání ze všech stran

I proto slova uznání, které na jeho adresu Neville i Carragher pronášeli. „Dovede věci, které jiní nesvedou a ani je dělat nemohou. Jemu prostě neseberete balon."

Oba se unissono shodli na tom, že Hazard se pro současné mužstvo Blues až příliš dobrý a že by měl v kariéře vykročit dál. Do madridského Realu, který o něho má eminentní zájem. Po pondělním představení se nebudou na Santiago Bernabéu nejspíš rozmýšlet ani nad sumou 100 milionů liber (cca 2,8 miliardy korun), kterou Chelsea za Hazarda požaduje.

„Je to jako s Luisem Suárezem, když svého času přemýšlel nad přestupem z Liverpoolu do Arsenalu. Tehdy jsme mu já a Steven Gerrard řekli: Na Arsenal jste příliš dobrý, ve svém životopisu potřebujete klub, jakým je Real Madrid. S Edenem a Chelsea je to stejné," rozpovídal se Carragher, co by Hazardovi radil.

Eden Hazard přijímá gratulace od spoluhráčů

Tony O'brien, Reuters

I fanoušci West Hamu ostatně spustili na Stamford Bridge popěvek, jak největší hvězda Chelsea míří do Realu.

„Mýlí se. Teď jsem až do konce sezony v Chelsea a koncentruji se jen na ni. Chceme v Premier Legue skončit v první čtyřce, naším cílem je i Evropská liga. Vyhráli jsme tři zápasy v řadě, což je pro mentalitu nás všech velice dobré, ale před sebou toho máme stále hodně. Pak uvidíme," pravil Hazard mnohoznačně po konfrontaci s West Hamem, v níž ve 24. minutě protančil fantastickým sólem k prvnímu gólu a v poslední minutě ji pečetil druhou trefou.

Chelsea se tak v tabulce Premier League posunula s 66 body na třetí příčku před Tottenham, který má ovšem o zápas méně.