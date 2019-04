Hloupá obhajoba? Já jsem nehajloval. Ani nevím, co to znamená, hájil se gólman Crystal Palace

Hennesseyho začala disciplinárka vyšetřovat poté, co v lednu jeho spoluhráč dal na instagram fotku z týmového večírku, na níž má velšský gólman zvednutou pravou ruku a prsty druhé ruky si drží pod nosem. Gesto připomíná hajlování a naznačení Hitlerova knírku.

Hennessey se však bránil tím, že jen chtěl máváním upoutat pozornost fotografa a druhou rukou se snažil zesílit hlasitost svého volání. Disciplinární komise před dvěma týdny brankáře londýnského klubu obvinění zbavila a dnes na webu zveřejnila oficiální odůvodnění, v němž Hennesseyho kárá za jeho nedostatek povědomosti o klíčových historických událostech 20. století.

So to continue today's theme of poor decisions by sporting governing bodies; this is Premier League football Wayne Hennessey doing the classic 'Hitler' pose. The @FA just let him off after he said he 'didn't know what it meant.'



