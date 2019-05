Čas ukázal. Mourinho promluvil o výroku, za který se mu mnozí smáli

Před nedávnem José Mourinho řekl, že to, že skončil s United na druhém místě, možná bylo hned po zisku osmi titulů jeho největším kariérním úspěchem. Mnozí se mu za tento výrok smáli, jenže teď má problémy i jeho nástupce, Ole Gunnar Solskjaer. A podle Mourinha Solskjaerův boj jen dokazuje, jak dobrou práci on sám v United odvedl.

Mourinho byl z United odejit v prosinci poté, co se mu vůbec nepodařil start do sezóny. Dočasně jej nahradil Ole Gunnar Solskjaer, který s týmem dokázal zpočátku dosahovat velmi slušných výsledků. Ovšem poté, co byl jmenován stálým manažerem, šly výkony a hlavně výsledky Rudých ďáblů dolů. Z posledních 12 zápasů dokonce United osm prohráli.

Portugalskému kouči se za jeho výrok o druhém místu s United mnozí smáli. Teď je ale v problémech i jeho nástupce. A Portugalec na toto téma promluvil.

Mourinha v United nahradil Ole Gunnar Solskjaer. Tomu se ze začátku dařilo, v poslední době se ale výsledky Rudých ďáblů pod jeho vedením výrazně zhoršily.

„Před devíti nebo deseti měsíci jsem řekl, že hned po výhře osmi titulů bylo možná to, že jsem s United skončil na druhém místě, mým největším úspěchem," cituje Mourinha server The Sun. „Nechci o tom mluvit a mám pocit, že o tom ani mluvit nemusím, čas dává vysvětlení sám," pokračuje The Special One.

„Ohledně United chci říct jen dvě věci: První je, že čas ukázal. Druhá, že ty problémy tam pořád jsou," uzavřel Mourinho, podle kterého rozhodně není jediným zodpovědným za tyto problémy Paul Pogba, se kterým měl údajně spory.