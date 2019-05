Nejhorší sezona! Jen jsem si mohl doma zanadávat, zlobí se útočník Vydra

Jste z končící sezony hodně zklamaný?

Pochopitelně. Těžko jsem hlavně na jaře kousal vysedávání na lavičce a malinkaté porce několika minut na hřišti. Jsem profík, takže na tréninku jsem nic neošidil, i když jsem věděl, že nejspíš hrát nebudu.

Cítil jste velkou frustraci?

Ano, ale co mi zbývalo? Přišel jsem domů, zanadával si, ale to bylo všechno. Jsem rád, že tahle sezona skončila. Za těch sedm let v Anglii, i když jsem chodil třeba po hostováních v Championship a vzpomínal na jedinou sezonu v Premier League a tři vstřelené góly v barvách West Bromwich Albion, byla určitě nejtěžší. Ve West Bromwichi jsem také nehrál pravidelně v základní sestavě, ale dostal jsem mnohem větší porci minut. V Burnley to bylo nepříjemné i v tom, že jedete na zápas a víte skoro stoprocentně, že nedostanete ani minutu.

Copak trenér Sean Dyche nestřídal?

Na jaře minimálně. Hráli jsme například s Chelsea, potřebovali jsme uhrát remízu, abychom dosáhli na magickou hranici čtyřiceti bodů, která by znamenala záchranu, ale on nikoho nezvedl z lavičky. Kluky nechal na hřišti skoro umřít, někteří už dostávali křeče, ale kouč nestřídal. Pět zápasů po sobě nevystřídal jediného hráče. To si pak říkáte, na co má lavičku, když ji nevyužije. S něčím takovým jsem se nikde nesetkal.

Vy jste na něj pěkně naštvaný. Co další hráči?

Víc než půlka mančaftu to cítí stejně. I ti, co hrají.

Čím si to vysvětlujete?

Nevím, hráli jsme kvalifikaci o Evropskou ligu, do skupiny jsme ale nepostoupili a asi se to podepsalo na celé sezoně. V té minulé bylo Burnley v pohodě, v téhle se hrálo o záchranu, která se naštěstí povedla. Ale i díky tomu, že tři poslední týmy tabulky, tedy Cardiff, Fulham a Huddersfield, uhrály dohromady historicky nejmenší počet bodů, jen 76.

V zimě jste chtěl odejít, ale klub vás nepustil s tím, že vás potřebuje. Na jaře jste pak jen paběrkoval. Řekl vám k tomu kouč něco?

Neřekl. O to byla moje situace horší. Když alespoň víte, co kouč zamýšlí, a chodíte na pár minut, lépe to snášíte, i když samozřejmě chcete hrát víc.

Dyche v klubu zůstane, přestože byla sezona tak bídná?

Když ho nevyhodili po dvanácti zápasech v řadě, v nichž jsme nevyhráli, těžko ho vyhodí po záchraně.

Vydržíte v Burnley, nebo zamíříte raději někam jinam, třeba i zpět do nižší Championship?

To zatím nevím, záleží na vedení a trenérovi, co vymyslí pro příští sezonu, jestli se mnou počítají, nebo mě pošlou hostovat jinam, případně prodají. Můj hráčský agent Ondrej Chovanec se o tom chce s nimi pobavit co nejdříve. Upřímně, do Premier League jsem se drápal obtížně několik let, dolů by se mi nechtělo, ale hráč pod smlouvou si nemůže moc diktovat, co by chtěl. Nabídka by musela mít hlavu a patu. Mým přáním samozřejmě je hrát nejvyšší soutěž. Hlavně chci mít jasno co nejdřív, abych absolvoval celou přípravu. Většinou jsem přicházel na poslední chvíli a těžko bojoval o sestavu. I do Derby jsem přišel týden před koncem přípravy a ta sezona pak nebyla dobrá. V té další jsem se stal králem střelců celé soutěže.

Co říkáte tomu, že čtyři anglické kluby jsou ve finále evropských pohárů a čerstvý mistr Manchester City mezi nimi není?

Svědčí to o veliké kvalitě Premier League. Naplno se projevuje obrovská ekonomická síla klubů, které si mohou dovolit ty nejlepší hráče. Znát je to i v kvalitě trenérů, přicházejí ti nejlepší z celé planety. Už se tady nehraje typicky anglický fotbal v plném tempu celých devadesát minut s centry a bušením do soupeře. Hraje se sice v obrovském nasazení a rychlosti, ale technicky, a ty typické anglické herní prvky jsou naopak přidanou hodnotou. Dlouho vládlo Španělsko, teď to podle mne bude nějaký čas Anglie. Premier League je opravdu nejlepší fotbalová liga na světě.

Pro Manchester City bylo vyřazení od Tottenhamu pohromou. Je titul náplastí?

Do jisté míry. Citizens chtěli vyhrát čtyři trofeje. Moc jsem jim je přál. Mají tři, titul, Ligový pohár a FA Cup. Vyřazení z Ligy mistrů je ale pořád bolí.

Jak je možné, že i anglické top týmy dokážou v Premier League ztratit body i s papírovými outsidery?

V tom je kouzlo a síla Premier League. V téhle sezóně si City a Liverpool hrály tak trochu svoji soutěž, i ony ale ztrácely. Vezměte si Wolverhampton, který skončil v tabulce sedmý. Všem ze silné šestky dokázal vzít body, většinu z těch týmů i porazit. Když ne v lize, tak alespoň v FA Cupu. Premier League je obrovsky vyrovnaná, možné je všechno. U nás Citizens vyhráli gólem, o kterém se hodně mluvilo, protože až gólová technologie potvrdila, že míč byl za brankovou čarou. Kdyby ho nedali, titul by měl Liverpool. My jsme hráli 2:2 na Chelsea i Manchesteru United, porazili jsme Tottenham. A bojovali jsme o záchranu...

Blíží se červnové kvalifikační duely s Bulharskem a Černou Horou. Mluvil jste už s reprezentačním trenérem Šilhavým?

Nemám velkou zápasovou praxi, ale budu teď trénovat doma v některém z pražských klubů, abych byl připravený, kdyby mě povolal. V naší skupině si hraje samostatnou kvalifikaci Anglie, nám to vlastně pořádně začne až v červnu. Domácí zápasy musíme vyhrát, abychom si vytvořili dobrou pozici, a nakonec skončili ve skupině na druhém postupovém místě. Tedy pokud Anglii na podzim nevrátíme těch březnových pět gólů z Wembley... (smích).