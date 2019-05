Fotbalový klub z Newcastlu se chystá koupit arabský miliardář

Novým majitelem anglického fotbalového klubu Newcastle United by se měl podle podle listu The Sun stát miliardář šejk Chálid bin Zájid Nahaján, člen vládnoucí rodiny emirátu Abú Zabí. Dosavadnímu vlastníkovi Mikeu Ashleymu by měl za převzetí "Strak" zaplatit 350 milionů liber (zhruba 10,2 miliardy korun).