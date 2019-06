Uvidíme, co VAR přinese v příští sezoně na Ostrovy, ale teď se mi líbí, jásal po triumfu Salah

Měl a má pravdu... „Nebyl to ten nejlepší zápas, nebyla to ani ta nejlepší reklama na anglický fotbal, ale o to se Liverpool starat nebude,“ pronesla hned po skončení finále Ligy mistrů jedna z legend Reds Steve McMananman, nejlepší fotbalista Anglie z roku 1997. Dres Liverpoolu oblékal devět dlouhých let, aby poté čtyři další roky působil v madridském Realu a kariéru končil v Manchesteru City.

„Nebudeme se za tímto finále ohlížet a vzpomínat, v jak pomalém tempu se hrálo. Pro nás je podstatné, že jsme evropskými šampiony," tvrdil sice jinými slovy, ale de facto to samé Trent Alexander-Arnold, jen co mu na madridském Stadio Wanda Metropolitano pověsili na krk zlatou medaili a on společně s nadšenými spoluhráči zvedl nad hlavu vysněný pohár určený vítězům Champions Lague.

Pro všechny hráče Liverpoolu to byla velká noc. Pro německého trenéra ve službách Reds Jürgena Kloppa samozřejmě také.

Manažer Liverpoolu Jürgen Klopp se dočkal a zlomil finálové prokletí. S Liverpoolem vyhrál finále Ligy mistrů.

V Premier League Reds nestačilo 97 bodů, aby získali vysněný mistrovský titul, ve finále Champions League potřebovali pouhých 108 sekund, aby vykročili za vytoužený ziskem ušatého poháru, jímž se teď jako evropští kluboví šampioni pyšní.

„Příští sezonu uvidíme i v Premier League, co videosystém VAR přinese, ale teď se mi líbí," narážel rozesmátý exekutor pokutového kopu Mohamed Salah na moment, který průběh finále ovlivnil a de facto rozhodl.

Liverpoolský bombarďák Mohamed Salah slaví po proměněné penaltě ve finále Ligy mistrů.

To když Mané už ve 23 vteřině centroval, míč trefil Sissoka do ramena poté i ruky a sudí Skomina nařídil pokutový kop.

Videosystém VAR jeho verdikt posvětil a Salah se stal druhým nejrychlejším střelcem gólu ve finálové historii Ligy mistrů.

Potřeboval k tomu 108 sekund, tedy o 58 vteřin víc, než Paolo Maldini v Istanbulu v roce 2005. Tehdy zažil Liverpool s českými legionáři Šmicrem a Barošem v sestavě svou velkou noc naposledy. S AC Milán prohrával už 0:3, ale po změně stran přesto dokázal vyrovnat a při penaltovém rozstřelu měl navrch.

Teď naopak vedl od samého začátku a svou šanci nepustil.

„Neuvěřitelné dojít z vesnice u Káhiry až sem do Madridu pro vítězství v Lize mistrů. Obětoval jsem toho pro svou kariéru hodně, a proto jsem tak šťastný. Z toho, že jsem mohl hrát druhé finále po sobě a konečně odehrát celých devadesát minut, z toho, že jsme ho vyhráli. Nikoli nějakým individuálním výkonem jednotlivce, ale neuvěřitelnou hrou celého mužstva," zalykal se štěstím Salah.

Liverpoolská fantazie. Mohamed Salah proměnil penaltu a Reds vedli ve finále Ligy mistrů nad Tottenhamem.

„Neuvěřitelné je hlavně to, co udělal náš trenér od chvíle, co přišel na Anfield. Všechnu chválu si zaslouží on. Dal dohromady mužstvo, stvořil klima v šatně, spojil nás všechny dohromady. Bez něho by nebylo možné, abychom Ligu mistrů vyhráli," připomínal Jordan Henderson zásluhy trenéra Jürgena Kloppa, který na třetí pokus konečně finále Ligy mistrů vyhrál.

S Borussií Dortmund se mu to proti Bayernu nepodařilo, loni s Liverpoolem proti Realu Madrid také ne, tentokrát ho ale v Madridu vyhazovali hráči vysoko nad hlavu a on jim děkoval.

„Je to nejlepší noc mé profesionální kariéry. Jsem šťastný za všechny tyhle kluky, kteří pro mě trpěli a trpí a vítězství si zasloužili víc než kdokoli jiný," rozpovídal se Klopp, když se konečně zase postavil na pevnou zem.

„Nebo jste snad viděli někdy tým, jako je ten náš, který bojuje i bez paliva v nádrži? Brankáře, který dělá těžké věci lehkými?" neopomněl připomenout loňský kolaps v Kyjevě způsobený zkraty tehdejšího gólmana Lorise Kariuse a dát je to kontrastu s výkony současné brazilské opory mezi tyčemi Reds Alissona.

Liverpoolský trenér Jürgen Klopp zlomil prokletí finálových zápasů a slaví triumf v Lize mistrů.

„Normálně jsem dvacet minut po zápase na půl opilý, ale teď jsem měl jen vodu," upozorňoval Klopp všechny kolem sebe, jak vážně tato slova pronáší a jak je madridský triumf důležitý pro progres a budoucnost fotbalového Liverpoolu.

Stal se teprve třetím německým trenérem, který vyhrál evropskou trofej se zahraničním týmem, ale chce víc.

Víc než Jupp Heynckes, který v roce 1998 vyhrál Ligu mistrů s Realem Madrid, víc než Udo Lattek, jenž v roce 1982 triumfoval s Barcelonou ve finále Poháru vítězů pohárů.

Chtěl by vyhrát Ligu mistrů příští rok zase.