Juventus si vyhlédl trenéra. Ronaldo souhlasí, přestup léta dostal zelenou

Šéfové ze Stamford Bridge nemají nic proti tomu, aby Sarri pokračoval v práci na Ostrovech. Náplast v podobě triumfu ve finále Evropské ligy nejspíše zabrala. Ale kdyby Juventus vysázel odstupné ve výši pěti milionů liber, klidně by klub italského experta uvolnil. A právě takový krok se prý chystá vedení Staré dámy udělat. Pro Sarriho je připravený tříletý kontrakt s ročním výdělkem 6,2 milionu liber.

Tuttosport přitom přišel s informací, že největší hvězda týmu Ronaldo je spokojený s tím, že by Juventus bývalého kouče Neapole angažoval. A nic na to nemění ani předchozí Sarriho vyjádření o tom, že žádný hráč není víc než tým.

Maurizio Sarri přivedl Chelsea k triumfu v Evropské lize, po sezoně ale zřejmě londýnský klub opustí.

Darko Bandic, ČTK/AP

„Můj koncept je jasný. Když není hráč ochotný se obětovat pro tým, je to jen dobrý hráč, a ne hvězda. Pokud to dokáže, přijdou úspěchy a on je pak opravdovým mistrem," nechal se nedávno slyšet v rozhovoru pro Vanity Fair Sarri. „Pokud někdo hraje na sebe a baví se sám, nuda přijde za pár minut. Bavit se musí všichni."

Během sezony volali po návratu kouče už fanoušci Neapole. Pod jeho vedením se týmu dařilo držet krok právě s Juventusem, klub se však do jednání nepustil. Teď už ale nejspíš vážně přiletí z Apeninského poloostrova kouči návnada k práci a Sarriho čeká těžké rozhodování. „Pro nás Italy je vždycky těžké odolat, když je šance vrátit se domů," poznamenal.