Odejdi, zaplatíme ti! Manchester United nabízí své hvězdě netradiční řešení

Ve fotbale je celkem běžné, že kluby nabízejí svým hráčům lepší kontrakty, aby si je udržely. Že by ale někdo zaplatil svému hráči, aby odešel, to se až tak často neděje. A přece k takovému řešení nyní sahá Manchester United, který podle The Sun nabízí svému gólmanovi Davidu de Geovi velmi slušnou sumu, pokud odejde. Jakkoli bláznivě to na první poslech může znít, jde o celkem logický krok.