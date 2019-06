Tři roky a dost! Pogba chce zmizet z United, zájem mají Real Madrid a Juventus

Giganti stojí ve frontě a vzduchem létají miliardy. O hvězdu Manchesteru United je zájem. Aby ne, Paul Pogba má za sebou nejlepší sezonu za dobu tříletého působení na Old Trafford. Teď se ale Francouz nechal slyšet, že by potřeboval novou výzvu. A naditým měšcem cinkají Real Madrid a Juventus Turín, ve hře je suma 150 milionů liber, tedy zhruba čtyři a půl miliardy korun. A to není zrovna málo.

První se ozval Real Madrid. Zinédine Zidane staví nové Galacticos a Pogba by prý v jeho týmu měl místo. Tohle se muselo Francouzovi, jenž na Old Trafford válčil s manažerem Mourinhem a střídal výkony jako den a noc, poslouchat skvěle. No a když se mezi zájemce zařadil i Juventus Turín, musel být záložník v sedmém nebi.

„Za tři roky v Manchesteru jsem si užil pár dobrých chvil a taky nějaké horší. Myslím, že mám za sebou nejlepší sezonu v United a je správný čas na to, aby přišla nová výzva někde jinde," povzbudil zájemce o jeho služby, že by se změně dresu nebránil. „Určitě bych se nebránil tomu zahrát si jinde," vzkázal z turné po Asii.

Jednání nechal na agentovi. Osud Pogby tak má v rukách Mino Raiola. Své si jistě řekne i manažer Rudých ďáblů Ole Gunnar Solskjaer. Ten byl v závěru sezony naštvaný a řekl, že některé hvězdy budou muset odejít. Suma sto padesáti milionů liber by mu dala pořádný prostor na to, aby na Old Trafford přivedl hráče, které by si sám přál.

Není tajemstvím, že pokud by se obchod s Pogbou uskutečnil, mohli by se do United stěhovat Harry Maguire z Leicesteru (80 milionů liber) a z Crystal Palace by Manchester rád získal Aarona Wan-Bissaka (70 milionů liber). Zbývá jen maličkost. Dohodne se Bílý balet či Stará dáma s Pogbou?