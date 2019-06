Lampard dostal od Derby svolení jednat o pozici trenéra s Chelsea

Další velký návrat do Chelsea je o pořádný kus blíž. Kouč Frank Lampard dostal od druholigového klubu Derby svolení jednat s Chelsea o možném převzetí trenérské pozice. "Blues", v jejichž dresu Lampard strávil podstatnou část kariéry, opustil po triumfu v Evropské lize Maurizio Sarri, který se upsal Juventusu Turín. Podle britských médií by vedení Chelsea za jednačtyřicetiletého Lamparda muselo zaplatit odstupné zhruba čtyři miliony liber (přes 114 milionů korun).

Někdejší anglický reprezentant vyhrál v dresu Chelsea třináct trofejí včetně tří titulů v Premier League, prvenství v Lize mistrů a Evropské lize. V první sezoně v Derby dovedl mužstvo do finále play off o postup do nejvyšší soutěže, v němž ale podlehlo Aston Ville 1:2.

Jako bývalý hráč Chelsea se trenérské role na lavičce Londýňanů naposledy zhostil v roce 2012 Roberto Di Matteo, který s týmem dosáhl na vítězství v Lize mistrů a FA Cupu. Po osmi měsících ho však vedení propustilo.