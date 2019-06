Čech vybere kvádro a půjde ovlivňovat jeden z největších klubů světa

Rozhodl se okamžitě. Jakmile přišla nabídka z Chelsea, měl Petr Čech jasno, že se z Arsenalu vrátí zpátky na Stamford Bridge. Role sportovního ředitele v klubu, kde prožil jedenáct báječných a úspěchy naplněných let, byla příliš lákavá, než aby se probíral dalšími výzvami, které měl v rukou. „Opravdu nebylo co řešit. Nabídka nejzajímavější, a hlavně spojená s největší odpovědností. Výzva, po které jsem toužil,“ přiznává dnes už exgólman Petr Čech pár hodin předtím, než pro něho začne nová etapa fotbalové kariéry. Funkcionářský život po životě brankářském.

Co bude Čech dělat v Chelsea, proč se vrátil?

Už máte nežehlený oblek? Vybrané sako a kravatu, kterou si uvážete, než se v pondělí vydáte na základnu Chelsea v Cobhamu?

V tom není problém. Obleků mám dost a dost, kravat také. Až se v neděli večer vrátím do Londýna, nějaké kvádro vyberu.

A do kapsy strčíte vizitky...

Tak ty jsem si ještě nestačil nechat udělat. Ale i to přijde.

Petr Čech, bude někdy také trenérem?

Sport.cz

Jaký titul nebo spíš funkci na nich budete mít vytištěnou? Sportovní ředitel? Poradce sportovního a technického úseku? Technical and Performance Advisor?

Cožpak záleží na titulu? O tom přece má práce nebude. Její náplň a popis je mnohem širší, než skrývá její oficiální označení. A hlavně - mnohem důležitější bude, jak se mi bude v nové funkci dařit a jak budu pracovat.

Cožpak jste si před uzavřením smlouvy s Chelsea nevyjasnil své budoucí kompetence a pravomoce?

Ale samozřejmě. Mám to štěstí, že budu moci ovlivňovat veškeré fotbalové dění v klubu. Právě proto mě nabídka tolik zaujala.

To proto, že vám dává možnost dokonalé seberealizace?

Právě. Nabízí mi příležitost realizovat všechny představy a nápady, které mám. Skvělá příležitost, ale také obrovská odpovědnost.

V Arsenalu, kde jste uzavřel hráčskou kariéru, vám podobnou příležitost nenabídli?

Před rokem vyměnili Gunners trenéra, celý realizační tým, všechny lidi kolem prvního mužstva. Přišel nový kouč s celým svým ansámblem, takže po diskusi s klubovým vedením Arsenalu mi bylo jasné, že pro mě místo na Emirates stadium není.

Proč Čech skončil, i když mohl chytat ještě dva roky v jiném klubu?

Sport.cz

Ani za zásluhy? Za služby, které jste tam během čtyř sezon odvedl?

Mohli mi tam vytvořit funkci třetího asistenta, druhého asistenta, ale to by nepřineslo nic ani Arsenalu, ani mně. Prostě nic zajímavého. Proto jsme se dohodli, že to necháme být.

S Chelsea to bylo jiné...

Ono těch nabídek přišlo víc, a právě proto jsem si vzal čas na rozmyšlenou.

I třeba nabídek, abyste dál pokračoval mezi tyčemi a kariéru ještě nekončil?

Těch byla spousta. A samozřejmě potěšily, protože všichni oceňovali mé výkony v průběhu poslední sezony a tvrdili, že je škoda, abych končil.

Vy sám jste ani na chvíli nezapochyboval, že jste se s koncem kariéry unáhlil?

Chtěl jsem končit na vrcholu.

Jen to byl důvod, proč jste už v lednu oznámil, že v hráčské kariéře dál pokračovat nemíníte?

Cítil jsem, že tělo za dvacet let utrpělo dost a dost. Teď se třeba ozval nerv v patě, takže nemohu nazout ani kopačky. Neměl jsem žádnou jistotu, že bych se vydržel dál připravovat v takovém tempu a s takovou intenzitou, na jakou jsem byl celý život zvyklý. A začít si ulevovat a šetřit se, to nebyl nikdy můj styl.

Petr Čech a jeho fotbalová škola

Sport.cz

Mohl jste to alespoň zkusit...

A končit už v přípravném období? Anebo uzavírat kariéru pro zranění uprostřed sezony? Lepší skončit o dva roky dřív než o rok později.

A co takhle vzít k ředitelské funkci v Chelsea i místo třetího gólmana, který by zaskočil, kdyby nastal stav nouze. To vás nenapadlo?

Hypoteticky ano, ale prakticky to bylo nemožné. Chelsea má zastavené přestupy, a já jsem do konce června profesionálním fotbalistou se smlouvou v Arsenalu.

Takže budete jen ředitelovat....

Dokonce v jednom z největších klubů světa, což byl další důvod, proč jsem nemohl nabídku Chelsea odmítnout. Vždyť zůstávám ve fotbale, který mě baví a představuje celý můj život. Nasbíral jsem v něm spoustu zkušeností a jsem rád, že mohu pokračovat.

V kanceláři, na jejichž dveřích bude cedulka: Petr Cech. Technical and Performance Advisor...

Kancelář sice už v Cobhamu mám, ale divil bych se, kdyby na dveřích nějaká cedulka byla.

Zato práce vás čeká hned moře. Třeba vybrat a přivést do Chelsea nového trenéra. I do toho budete mluvit?

Do všeho, co se fotbalu týče. Pouze finanční věci se mě týkat nebudou.

Na své letní škole vítal Petr Čech téměř stovku dětí.

Vlastimil Vacek, Právo

Nebude nejspíše snadné rozhodnout, kdo má nastoupit na místo uvolněné Italem Sarrim.

Ale snazší o to, že se nebudu muset zabývat přestupy nových hráčů, což vždy zabíralo spoustu času a vyžadovalo hodně práce. Zákaz vynesený nad Chelsea na základě finanční fair play nám to neumožňuje.

Velká komplikace pro klub?

Jak se to vezme. Samozřejmě je vždy lepší přivést dva tři nové hráče, které by klub chtěl, na druhé straně tato situace nabízí obrovskou šanci pro hráče, kteří jsou v současném kádru, v rezervě, v mládežnických týmech nebo na hostování. Mohou ukázat, co v nich je a prosadit se. Budeme prostě pracovat s fotbalisty, které máme.

Kdo my? Copak už znáte jméno nového trenéra?

Trenérů je na listině hodně. Od chvíle, co dostal Maurizio Sarri souhlas k odchodu do Juventusu, se v Chelsea systematicky pracovalo na výběru kandidátů, kteří mužstvo převezmou.

Rozhodnutí ale stále nepadlo... A noví a noví adepti se objevují. Třeba váš bývalý spoluhráč Frank Lampard.

Není to skutečně jen o něm. Schůzky a jednání probíhají s řadou trenérů a teprve se uvidí, jak rokování dopadnou a na koho padne volba. Možností je víc.

Máte představu, kdo by se měl koučem Blues stát?

Mám, ale nechám si ji pro sebe.

Ale čas vás přece jen trochu tlačí.

Nejpozději do zahájení přípravy by mělo být o novém trenérovi Chelsea jasno.