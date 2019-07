Návrat legendy! Fotbalisty Chelsea bude trénovat Frank Lampard

Lampard se slavným klubem podepsal tříletý trenérský kontrakt. Na lavičce Blues nahradil Itala Maurizia Sarriho, který odešel do Juventusu. Legendární fotbalista si v minulém ročníku odbyl premiérovou sezonu v roli trenéra, když vedl druholigové Derby. Postup do Premier League jeho svěřencům těsně unikl ve finále play off proti Aston Ville.

Do nejvyšší soutěže se však Lampard přece jen vrací. A na lavičce londýnského velkoklubu bude mít ty nejvyšší ambice. Jako hráč získal s Chelsea třikrát titul v Premier League jednou v Lize mistrů a jednou v Evropské lize.

Frank Lampard returns to @ChelseaFC as head coach five years after leaving as a player ➡️ https://t.co/oGMqAzqqQw pic.twitter.com/Iml9zzqjFe — Premier League (@premierleague) 4. července 2019

„Jsem nesmírně hrdý na to, že jsem se vrátil do Chelsea jako hlavní trenér," řekl Lampard poté, co ve čtvrtek ráno bylo definitivně potvrzeno to, o čem se dlouhé týdny hojně spekulovalo. „Každý ví, že tento klub miluji. Teď se budu soustředit na tvrdou práci a přípravu na příští sezonu. Už se nemůžu dočkat," řekl novopečený kouč Blues.

Chelsea v předchozím ročníku ostrovní soutěže obsadila třetí příčku a zvítězila v Evropské lize. Lampard se v nadcházející sezoně pokusí vrátit klub na výslunní v Premier League a uspět v Lize mistrů. Během letního přestupového období však Chelsea přišla o svou největší hvězdu Edena Hazarda.