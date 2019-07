Liverpool se bojí o svou trenérskou hvězdu. Nabízí vylepšený kontrakt, Klopp však váhá

V současné chvíli vydělává Klopp 7 milionů liber ročně (necelých 200 milionů korun) a smlouva mu má vypršet v roce 2022. Podle britského listu The Sun nabízí Liverpool svému trenérovi navýšení mzdy a to hned o tři miliony liber za rok (něco přes 280 milionů korun). Stačí maličkost, podepsat novou smlouvu na dalších šest let.

Ačkoli zatím nic nenaznačuje tomu, že by Klopp svůj současný kontrakt nedokončil, tvrdí, že je v anglickém klubu šťastný. Ovšem s podpisem nové smlouvy zatím Němec váhá. Svého zdraví si váží víc než peněz a nechce se vystavovat zbytečnému stresu tím, že by se zavázal dalším dlouhodobým kontraktem.

Fanoušci fotbalového Liverpoolu (ilustrační foto)

V roce 2022 navíc bude v Liverpoolu už sedm let, tedy stejnou dobu, jakou coby trenér strávil v Mainzu a následně i v Dortmundu. Je tudíž možné, že po dalších sedmi letech dojde ke stejnému scénáři jako u jeho předchozích angažmá a Klopp zase bude hledat změnu.

Agent slavného kouče podle Daily Mail navíc připustil, že by byl Klopp jednou otevřený možnosti vést německý národní tým. Zároveň ale dodal, že jeho klient je v současné chvíli v Liverpoolu nadmíru spokojený.