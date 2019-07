Nejdražší obránce světa? Šílený přestup je na spadnutí!

Když v roce 2018 odcházel Virgil nad Dijk ze Southamptonu do Liverpoolu za 75 milionů liber, kroutili experti hlavou, kam až mohou přestupové sumy za obránce šplhat. A teď si nejspíš spousta lidí pomyslí to samé. Jen se do rekordních tabulek zapíše Harry Maguire.

Rudí ďáblové pracují po nepovedené sezoně na doplnění kádru a pořádně pouštějí klubové kase žilou. Šestadvacetiletý Maguire bude stát šéfy z Old Trafford v základu 60 milionů liber, ale připočítat je třeba i dalších dvacet milionů, které budou ve smlouvě jako výkonnostní bonusy hráče. United tak na přestupovém poli porazili městského konkurenta a úřadujícího mistra Manchester City.

Megapřestup zároveň rozpoutá i lavinu dalších přesunů, Lišky z Leicestru už mají totiž za svoji oporu náhradu, počítají s Lewisem Dunkem z Brightonu. Ten bude stát 45 milionů liber.

A v Leicesteru může být už jen se základním odstupným za hvězdu spokojenost, protože udělal dobrý obchod. Maguire přišel do klubu v roce 2017 za sedmnáct milionů liber, takže jakmile přestup klapne, vydělají Lišky 43 milionů liber.

Nákupy Manchesteru United podle všeho ani nyní nekončí. V jejich hledáčku je dál Bruno Fernandes ze Sportingu Lisabonu a také Sean Longstaff z Newcastlu.