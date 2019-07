Krutá rána osudu! Český talent Jaroš musí na turné s Liverpoolem zapomenout. Proč?

Sedmnáctiletý gólman si zachytal poločas přípravného zápasu proti Tranmere Rovers a po výhře 6:0 byl v sedmém nebi. „Trenér Klopp říkal, ať si to jdu užít, tak jsem si to užil," zářil štěstím talentovaný brankář, který před odchodem na Ostrovy chytal za Slavii. „Byl to skvělý zážitek. Jsem moc rád, že jsem dostal šanci," dodal po premiéře v dresu liverpoolského áčka.

První půli zmíněného utkání přitom odchytala týmová dvojka Simon Mignolet. Jednička Alisson Becker měl volno, stejně jako polský brankář Kamil Grabara, i proto Jaroš živil naději, že zůstane s prvním týmem i dál. Zvláště poté, co si irský gólman LFC Caoimhin Kelleher na dovolené zlomil zápěstí.

„Samozřejmě bych byl rád za další šanci. Neznám detailně nejbližší program, dle prvních zpráv bych ještě měl zůstat s áčkem. Uvidím, jestli s nimi odcestuji příští týden na soustředění do USA." hlásil hned po utkání Jaroš.

Jenže osud rozhodl jinak. Mladý Čech se při jednom z tréninků v Melwoodu zranil. Ze hry bude na několik týdnů, lékaři vyloučili, že by mohl s týmem odjel do USA, kde si mohl zachytat třeba proti Lyonu či Neapoli. A tak je pravděpodobné, že místo u áčka zaujme Daniel Atherton. Ten se zapsal do povědomí fanoušků také tím, že ve zmíněném duelu s Tranmere musel zaskočit jako hráč v poli poté, co se zranil útočník Paul Glatzel. Klopp už v tu chvíli neměl nikoho na střídání.