Rooney by se mohl stát hrajícím asistentem fotbalistů Derby

Rooney má sice s DC United ještě smlouvu na dva roky, nikdy se však netajil, že by jednou chtěl trénovat. Pokud by někdejší hráč Evertonu a Manchesteru United na nabídku Derby kývnul, stal by se hrajícím asistentem bývalého nizozemského reprezentanta Phillipa Cocua.

Osmatřicetiletý Cocu na lavičce Derby nahradil jinou bývalou hvězdu Franka Lamparda. Někdejší anglický reprezentant byl po sezoně, ve které klub dovedl do finále play off o postup do Premier League, jmenován novým koučem Chelsea, kde jako hráč strávil třináct let.