Video dorazilo do Anglie, ani tam ale není vítáno. Pustil se do něj kouč týmu, kterému odepřelo gól

Už nějaký ten pátek diskutuje široká laická i odborná fotbalová veřejnost o tom, zda by video mělo být součástí fotbalu, či nikoli. Názory se liší a asi i nadále lišit budou, tzv. VAR, tedy videoasistent rozhodčího je však každopádně čím dál častějším pomocníkem sudích na hřišti, ač ani s ním se fotbalu kontroverzní výroky nevyhýbají. Po české nejvyšší lize se od letošní sezony video začalo využívat i v anglické Premier League.

Fotbalisté Wolverhamptonu se z gólu radovali jen chvíli. Informační tabule an stadionu po minutě a půl ukázala, že jimi vstřelená branka v utkání s Leicesterem neplatí. Utkání skončilo bezbrankovou remízou.

A ani tam se hned po úvodním kole nevyhýbá kritice. Opřel se do něj zejména bývalý portugalský gólman a v současnosti kouč Wolverhamptonu Nuno Espírito Santo. Podle něj rozhodnutí VAR ovlivňují „ducha hry". Řekl to po bezbrankové remíze svého týmu s Leicesterem.

Wolves v utkání vstřelili branku, která ale na základě videa nebyla uznána. Z gólu se Vlci radovali v 51. minutě po střele Leandera Dendonckera, trefu ale následně začal zkoumat VAR a oslavy Nunova týmu po minutě a půl utichly poté, co byla branka odvolána kvůli hře rukou.

Fotbalisté Wolverhamptonu se radují ze vstřelené branky. Ta však byla o něco později neuznána na základě videa.

Andrew Yates, Reuters

„Neničme tu hru," cituje Nuna server BBC Sport. „To, proč fanoušci chodí na fotbal, je přece slavit gól, ne slavit negól," pokračuje v kritice Portugalec.

„Není to dobré pro atmosféru fotbalu. Fanoušci Leicesteru slavili negól. To přece není myšlenka té hry," tvrdí Nuno. „Na dvě minuty se hra přerušila. Ta úzkost z toho, že jsme nejdřív slavili a pak čekali, to není duch hry," uzavírá kouč Wolves.