Vydra i přes nabídky z Turecka a Ruska zůstane v Burnley. Vedení ho nepustilo, snad dostane šanci, říká agent

Fotbalový útočník Matěj Vydra zůstane v Burnley do zimního přestupového období. O sedmadvacetiletého českého reprezentanta usilovaly čtyři anglické celky, istanbulské týmy Basaksehir a Besiktas i Dynamo Moskva. Burnley však Vydru nepustilo, přestože za něj v uplynulé sezoně nastoupil pouze do 13 ligových zápasů a vstřelil jediný gól.

"Že mě vedení nepustilo, vůbec neřeším. Pro mě se nic nemění. Dál budu makat, abych přesvědčil trenéra, že do sestavy patřím. On se mnou mluví, v tréninku mě povzbuzuje a já udělám všechno, abych si Premier League ještě zahrál. Jsem pozitivní, po tréninku si přidávám a dál věřím," řekl Vydra pro webové stránky svého agenta Ondřeje Chovance.

Vydra před rokem přestoupil do Burnley z druholigového Derby, kde se díky 21 brankám stal nejlepším střelcem ročníku 2017/18. Burnley za něj zaplatilo jedenáct milionů liber (zhruba 313 milionů korun). V Premier League však odehrál jen 311 minut. Přesto si Burnley rodáka z Chotěboře, který je jediným český zástupcem v soutěži, ponechalo.

"Musíme respektovat rozhodnutí klubu, že Matěje ani v jednom z případů nepustilo. V klubu má platnou smlouvu, takže rozhodnutí je vždy na jeho vedení. Matějovým hlavním snem bylo hrát Premier League. Proto do Burnley přicházel. Věřím, že dostane šanci, kousne se a trenérovi ukáže, že do sestavy patří. Nyní je to jen na něm. Myslím si, že hlavu má nastavenou tak, že ještě o místo zabojuje," uvedl Chovanec.

Burnley, které v minulé sezoně obsadilo v Premier League patnácté místo, v úvodním kole nového ročníku vyhrálo nad Southamptonem 3:0 a následně na stadionu Arsenalu prohrálo 1:2. V obou případech nebyl Vydra ani na lavičce.