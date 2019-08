Pocta pro slovenského gólmana! Byl zařazen po bok Agüera či Salaha

Ve skvělém světle se během utkání na půdě Tottenhamu ukázal slovenský gólman hájící branku Newcastlu Martin Dúbravka. Také díky jeho výbornému výkonu si Newcastle ze hřiště favorita překvapivě odvezl všechny tři body po výhře 1:0. A bývalý sparťan Dúbravka byl navíc za svou práci oceněn i experty nominací do sestavy kola v Premier League.

Fotbalový analytik Garth Crooks na serveru BBC Sport zařadil Dúbravku do své sestavy týdne, a to po bok takových hvězd, jakými jsou Sergio Agüero, Mohamed Salah nebo Mateo Kovačič. Ve zdůvodnění svého výběru Crooks slovenského brankáře chválí za to, jak se v průběhu zápasu neustále lepšil.

Newcastle přitom do Londýna přijel jako absolutní outsider, který do utkání s Tottenhamem nezískal ani bod. Dokázal však favorita zaskočit, a to i přesto že poměr držení balonu byl až neuvěřitelný: 80 % ku 20 % pro Spurs.

Liverpoolský kanonýr Mohamed Salah je také ve výběru týdne podle Gartha Crookse.

Phil Noble, Reuters

Navzdory 17 střelám ale klub s hvězdným útočníkem Harry Kanem v sestavě jednoduše nedokázal Newcastlu vstřelit gól, a to také proto že pouze dva pokusy celku z Londýna směřovaly na bránu. Díky trefě brazilského útočníka Joelintona z 27. minuty utkání tak Newcastle bral všechny tři body.

„Jedete na stadion Tottenhamu bez jediného bodu, kritika za předchozí dvě žalostná představení vám zní v uších...“, píše ve svém textu Crooks, který Dúbravku velebí zejména za jeho práci ve vzduchu a zachování klidu v klíčových momentech.