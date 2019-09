Nejhorší zakončení v historii fotbalu baví svět

To snad není možné! Fotbalová vražda, nejhorší zakončení v historii baví svět. Dokonalý trapas byl k vidění na Ostrovech, kde je fotbal náboženstvím. V tutové šanci se útočník vrhl za míčem na brankové čáře. Jak to dopadlo se můžete přesvědčit na přiloženém videu.

Nevěřili vlastním očím, nešťastně schovávali hlavu do dlaní, nebo zírali s otevřenou pusou. Tohle přece musel být gól. Tutový! Útočník James Alabi chtěl na brankové čáře jen usměrnit míč do sítě Southendu, ale dopadlo to katastrofou. Místo aby balon rozvlnil síť a šlo se slavit, Alabi hlavou v akrobatické pozici trkl do míče a poslal jej do rukavic brankáře.

„Je to neuvěřitelné. Ale pokaždé, když ho v našem dresu vidím na hřišti, tak je horší a horší. Nevím, jak to pořád dělá," cituje server dailymail.co.uk jednoho z fanoušků. „Na útočníka to byla parádní obrana," posmívá se další nešťastníkovi v barvách týmu Leyton Orient.

Utkání Leasing.com Trophy nakonec Leyton vyhrál 2:0 a Alabi vstřelil i gól. Víc se ovšem určitě bude vzpomínat na jeho zkrat. Zahodit takovou šanci, to se jen tak nevidí.