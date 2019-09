Kladiváři uhájili remízu i v oslabení, bodovali počtvrté v řadě

Domácí fotbalisté vstoupili do zápasu lépe. Ve 14. minutě se do velké šance dostal Wesley, ale jeho hlavička těsně minula Fabianského branku. Na další velkou příležitost si domácí fanoušci museli počkat až do 53. minuty, ale ani teď se gólu nedočkali. Z hranice pokutového území vypálil McGinn, ale i jeho střela nezamířila mezi tři tyče hostující branky.

Důležitý moment přišel v 67. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující Masuaku a West Ham dohrával utkání v deseti. Kladiváři však již bezbrankovou remízu udrželi a po dvou výhrách si připsali bod za bezbrankovou remízu.