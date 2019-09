Ráno ho vyhodí... Mlč, jsme v televizi! Fanoušci se baví pohromou v Manchesteru United

Na základě videoreportáže televize Sky jsou fanoušci přesvědčeni, že Phil Jones, který nebyl na soupisce k utkání kvůli zranění, procedil v lóži během zápasu: „Do rána ho vyhodí."

Na což ihned rozzlobeně zareagoval viceprezident klubu Ed Woodward, který jej podle všeho okřikl slovy: „Snímají nás kamery. Nech toho!"

Phil Jones: “sacked in the morning”



Ed Woodward: “we’re on camera stop” pic.twitter.com/a2dFZLQM1t — ❻ (@LFCJxmes) September 22, 2019

Soljskjaer dokázal s United vyhrát jen dva z posledních 11 zápasů v Premier League a v lize čeká na venkovní vítězství už od února.

Za nedělní představení to on i celý tým pořádně schytali také od expertů, mezi nimiž byl i José Mourinho, jenž byl v minulé sezoně z Old Trafford vyhozen.

„Realita je taková, že jsou (hráči Manchesteru United) ještě horší, než bývali. Pro mě je to smutná věc. Možná si lidé myslí, že z toho mám radost. Ale neužívám si to vůbec. Myslím, že se řítí do opravdu velkých problémů. Nejen, že pro ně bude mimořádně obtížné dostat se do elitní čtyřky, ale budou mít co dělat vybojovat první šestku," kritizoval svůj bývalý tým Mourinho.

Ten se už před utkáním ukázal jako expert, který umí svá slova opravdu mistrovsky načasovat. Kritizoval obránce Victora Lindelöfa s tím, že není dobrý při hře ve vzduchu. A to akorát v době, kdy kamery švédského zadáka zabíraly, jak při předzápasové rozcvičce ve výskoku minul hlavou míč.

Mourinho on Lindelof "He's not specially good in the air"



Immediately in the pre-match warm-up, Lindelof misses a header 😂 pic.twitter.com/w8oWerXyN6 — TheMontyTweets (@TheMontyTweets) September 22, 2019

Komentátor listu Daily Mail Chris Sutton se pustil do odvážné analýzy, v níž došel k závěru, že současnému týmu United by nepomohla ani okamžitá masivní investice.

„Kolik by musel Manchester United utratit, aby jeho tým měl šanci konkurovat Manchesteru City nebo Liverpoolu? Spočítal jsem to na více než miliardu liber (přes 30 miliard korun). To myslím zcela vážně," napsal Sutton.