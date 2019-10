Český mladík nadchl Rudé ďábly. Brankář Kovář prodloužil smlouvu s Manchesterem United

Kovář, který je v nominaci české reprezentace do 20 let pro přípravné zápasy se Švýcarskem a Anglií, přišel do Anglie loni v lednu ze Slovácka.

S manchesterským celkem tehdy uzavřel kontrakt na 2,5 roku. Nyní United na klubovém webu informovali o tom, že si Kovář spolehlivými výkony vysloužil novou smlouvu.

Mládežnický reprezentant Matěj Kovář podepsal s 📷 @ManUtd novou smlouvu na čtyři roky ✍ Matěji, gratulujeme a ať se daří! 🤝 pic.twitter.com/vrEio3d44r — Česká fotbalová reprezentace (@ceskarepre_cz) October 9, 2019

"Mám z podpisu nové smlouvy obrovskou radost, zvlášť když přišel po necelých dvou letech v klubu. Jde o potvrzení, že v United naplňuji očekávání a snažím se plnit povinnosti na sto procent. Samozřejmě také povzbuzení do další práce, do každého dalšího tréninku," líčí Kovář v rozhovoru pro agenturu Sport Invest, která ho zastupuje.

Nová smlouva je pro něj také odměnou za úspěšný start do sezony. Šest startů za tým Manchesteru United do 23 let, pět čistých kont.

Už je na soupisce pro Evropskou ligu

"Je skvělé, že se start takhle podařil, ale je jen začátek sezony. Musím v těchto výkonech pokračovat. Čistá konta jsou fajn, ale mnohem víc mě těší výsledky týmu," ujišťuje český mladík.

Český brankář Matěj Kovář na tréninku s hvězdami Manchesteru United. Vlevo Romelu Lukaku, uprostřed Paul Pogba.

foto archiv Sport Invest

Kovář se navíc dočkal i dalšího ocenění. Dostal se mezi čtyři brankáře na soupisku áčka pro Evropskou ligu a dokonce už byl nominován jako trojka na zápas s Astanou. Na pohárovou soupisku se přitom u velkoklubů často nevejdou ani všichni hráči z prvního týmu.

"Jsem za to strašně rád. Je vidět, že oceňují mou práci a že na sobě pracuji dobře. Budu nadále dělat maximum, abych se do brány někdy v budoucnu dostal. Vůbec jsem nominaci nečekal. Jsem moc rád, že jsem součástí Evropské ligy, což je pro mě další zpestření, že mohu být u takhle velkých zápasů osobně," pochvaluje si Kovář.