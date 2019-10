Rasismus je pro Angličany téma i v Praze. Nevíme, co se stane, ale víme, co udělat, potvrdil kouč Southgate

„Nechápu. My prostě upřímně odpovídáme na otázky tisku, odpovědi se dostanou do Bulharska a tam se řeší. Přitom my se rozhodně nesnažíme vyvolávat nějakou konfliktní situaci," reagoval kouč anglické fotbalové reprezentace Gareth Southgate po příletu do Prahy na dotazy, zda snad nemá obavy z toho, co jeho svěřence v utkáních s českou a bulharskou reprezentací může také potkat a čemu budou muset případně čelit.

„Nikdo přece nemůže předem předjímat, co se v příštích dnech stane. Špatné slovo, špatná reakce může vyvolat problémy a postavit nás do těžké pozice," nechtěl trenér Albionu připustit, že by snad mělo dojít v případě rasistických urážek a ataků na jeho svěřence dojít k nejhoršímu.

Třeba k tomu, že by jeho tým jako jeden muž opustil hřiště, jak ostatně zaznělo, když se v pondělí anglická reprezentace poprvé sešla, a i na toto téma hráči s trenérem debatovali. To události a dění v březnovém kvalifikačním duelu v Černé Hoře tuto reakci vyvolalo.

„Pro nás hráče byla situace, k níž došlo v Černé Hoře, obtížná a jako tým jsme na ni nebyli připraveni. Proto jsme se setkali s trenérem a celým realizačním týmem, vše si vysvětlili a řekli si, že dáme UEFA šanci, aby situaci řešila," doplňoval trenéra Raheem Sterling, čtyřiadvacetiletý rodák z Jamajky, který si v březnu v Podgorici musel po gólu zvyšujícím vedení Anglie na 5:1 vyslechnout z tribun od fanoušků opičí skřeky.

Odchod ze hřiště v případě rasistických projevů diváků, jak o něm mluvili angličtí fotbalisté při pondělním srazu národního mužstva, totiž není podle pravidel nastolených UEFA řešením. Tedy není řešením prioritním, protože generalita evropského fotbalu má své procedurální priority, k jejichž naplnění musí dojít.

Útočník Anglie Marcus Rashford po příjezdu do hotelu.

Vlastimil Vacek, Právo

Podle přijaté rezoluce na XXXVII. kongresu UEFA v Londýně musí rozhodčí nejdřív utkání přerušit, v případě pokračování rasistických incidentů ho dočasně pozastavit, a pokud ani to nepovede k nápravě, má právo zápas ukončit.

Pokud by tedy angličtí fotbalisté opustili hřiště před koncem zápasu, čekal by je od UEFA trest. Předem sice blíže nespecifikovaný, ale nejspíš zahrnující i kontumaci zápasu a finanční pokutu. I takové sankce jsou však reprezentanti Albionu ochotni riskovat, aby upozornili na nepřípustné rasistické chování na stadionech.

„Hráči mají právo na svůj názor a já je podporuju, protože jde o důležité téma," reagoval Gareth Southgate.

„My jsme ze země s velkou diverzitou, v jiných zemích světa tomu tak ale není. Přitom je potřeba se navzájem chápat, respektovat se, být otevření, a hlavně se vzdělávat a učit se, protože něco nového vyvolává vždy strach," přidával Sterling, že je moc dobře, že se o rasismu na stadionech a ve společnosti mluví. I teď v Praze, kde na Angličany čeká páteční kvalifikační utkání

„UEFA má samozřejmě svůj proces opatření a my ho dodržujeme. Nevíme, co se v příštích dnech stane, víme ale, co udělat. Máme jasno, jsme jednotní, protože jako tým jsme v tom společně. Osobně chci, aby se hráči soustředili na zápas a k tomu jim chci poskytnout bezpečné prostředí," promlouval kouč Albionu Southgate, zároveň ale dodával: „Chceme se soustředit hlavně na sebe a na fotbal. Vůbec bych chtěl, abychom se v příštích sto dnech bavili hlavně o fotbale."