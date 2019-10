Deset let, jeden den a Angličané poprvé v kvalifikaci padli. Přijímám svůj díl viny, hlesl kouč Southgate

Neskutečná bilance, jakou se mohla chlubit fotbalová reprezentace Albionu. Deset let neprohrála v kvalifikacích o Evropu a svět jediný zápas. A to jich sehrála třiačtyřicet... Až v Praze padla. Zaslouženě a právem, protože udatně bojující český tým ji srazil do kolen a připravil první porážku po deseti letech a samozřejmě i první v kvalifikační skupině o EURO 2020.