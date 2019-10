Šikovný exslávista možná opět změní dres. Zájem je v Premier League!

Senzace! Český reprezentant Alex Král se možná bude po sezoně stěhovat do anglické Premier League. Do ruského Spartaku Moskva přitom odešel mladý fotbalista ze Slavie během letošního léta za zhruba dvanáct milionů eur. Výbornými výkony si vysloužil pozornost tří klubů z nejvyšší anglické soutěže. Jedním zájemců o Krále je údajně Everton. „O zájmu z Premier League víme, Alexe už sledují delší dobu," uvedl pro Sport.cz Karol Kisel, vlastník společnosti K2K Sports, která Krále zastupuje.

Šikovný záložník Alex Král je ve skvělé formě. Nejprve si vysloužil přestup z vršovického Edenu do ruského Spartaku Moskva. Nyní se zdá, že na další změnu dresu nemusí dlouho čekat a možná se bude stěhovat už po sezoně. Výkonem v dresu národního týmu proti Anglii i svými vystoupeními v Rusku upoutal totiž pozornost tří evropských klubů.

„O zájmu z Premier League víme, Alexe už sledují delší dobu. V tuhle chvíli ale přestup neřešíme. Do budoucna to ale určitě možnost je. Alex se nyní navíc soustředí na adaptaci ve Spartaku a na závěr kvalifikace o mistrovství Evropy. To jsou teď priority," řekl Sport.cz Kisel.

Jednadvacetiletého Čecha prý v nedělním utkání 14. kola ruské nejvyšší soutěže sledovaly hned tři anglické týmy, což potvrdil server Club Call. Jedním z klubů, který má o Krále údajně dlouhodobější zájem, je Everton.

Král odehrál v této sezoně za Spartak pět utkání, v neděli se Spartakem slavil výhru 3:0 nad Lokomotivem. V tabulce je Spartak sedmý.