Mourinho opět do akce! Slavný kouč míří na lavičku Tottenhamu

José Mourinho bude novým trenérem fotbalistů Tottenhamu. Věhlasný Portugalec nahradí na lavičce finalistů Ligy mistrů odvolaného Mauricia Pochettina. Londýnský klub to dnes oznámil na svém webu.

Mourinho uzavřel smlouvu do konce ročníku 2022/23. Šestapadesátiletý kouč se vrací do Premier League po necelém roce, loni v prosinci skončil v Manchesteru United. S tím vyhrál Evropskou ligu, Ligový pohár a anglický Superpohár, loni ale United prožili nejhorší začátek sezony za posledních 28 let.

Předseda Spurs Daniel Levy označil Mourinha za jednoho z nejúspěšnějších fotbalových trenérů na světě a připomněl jeho 25 trofejí. "Má spoustu zkušeností, umí inspirovat hráče, je skvělý stratég. Dokázal vyhrávat trofeje v každém týmu, který vedl. Věříme, že vítěznou energii vnese i do naší šatny," řekl Levy.

V Anglii Mourinho koučoval také Chelsea. Pracoval rovněž v Interu Milán, Realu Madrid a v Portu. "Jsem nadšený, že se připojím ke klubu s takovou historií a oddanými fanoušky. Tottenham disponuje nesmírně kvalitním týmem i akademií, to mě velmi láká," uvedl Mourinho.

Argentinec Pochettino byl v úterý odvolán půl roku po postupu do finále Ligy mistrů, v němž Tottenham prohrál s Liverpoolem. V anglické lize je mužstvo po 12 kolech až na čtrnáctém místě s pouhými třemi výhrami, v Lize mistrů fanoušky zklamal domácí debakl 2:7 s mnichovským Bayernem.