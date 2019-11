Šlo o život. Přítelkyni hvězdy přepadli lupiči s mačetami

Šlo o život. Anglii děsí příběh hvězdičky z Premier League, jejíž dům přepadli lupiči a případ nyní řeší soud. Demarai Gray sice nebyl doma, ale okamžiky hrůzy prožila přítelkyně anglického reprezentanta do 21 let s šestitýdenním synem. „Spala jsem nahá v posteli se synem, když do domu vtrhli muži s mačetami. Absolutně jsem zkameněla, byla to hrůza," vypovídala mladá žena.