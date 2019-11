Fotbalová Anglie v pozoru: chystá se prvotřídní senzace!

Poprask v Londýně! Manažer Mauricio Pochettino, který dostal před pár dny padáka v Tottenhamu, by mohl mít brzy novou práci. Podle listu The Sun je ve hře šokující nabídka. Zájem o služby ambiciózního kouče by mohl mít Arsenal, nesmiřitelný rival Tottenhamu.