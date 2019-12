Ostuda na titulní straně! Italský tisk si vysloužil tvrdou kritiku: Níž už klesnout nemůžeme

Šlágr s velkým Š. Italská nejvyšší soutěž se těší na páteční megabitvu nesmiřitelných rivalů Interu Milán s AS Řím. A samozřejmě místní média věnují střetu lídra tabulky s pátým celkem maximální pozornost. Tu však získal především významný italský deník Corriere dello Sport. Ovšem trošku jinak, než by asi sám chtěl.

Jsou jedněmi z největších hvězd Serie A. A tak nebylo divu, že se belgický útočník Romelu Lukaku a anglický fotbalista Chris Smalling objevili na titulní straně italského deníku Corriere dello Sport.

Ať potud by bylo vše v pořádku, kdyby však k podobizně obou hráčů nebyl přidán titulek "Black Friday". Když k tomu přidáte skutečnost, že oba fotbalisté jsou tmavé pleti, je skandál na světě. Na obrovskou vlnu kritiky ze strany fanoušků i samotných fotbalistů vedení redakce dlouho nezapomene.

Tituní strana deníku Corriere dello Sport.



"Měli byste se stydět, tohle je úplně za hranou. Je to obrovská ostuda pro celý italský fotbal. Vůbec nevíte, co děláte." To jsou jen některé z řady těch slušnějších ohlasů, které zaplavily sociální sítě.

K celé záležitosti se vyjádřilo i vedení Interu, za který Lukaku hraje. "Fotbal je vášeň, způsob života, ale slouží i pro navazování přátelství a sbližuje lidi. My budeme vždycky proti takovým formám diskriminace," píše klub na sociálních sítích.

Il calcio è passione, cultura e fratellanza.

Siamo e saremo sempre contro ogni forma di discriminazione

#BUU #BrothersUniversallyUnited #NoToDiscrimination #FCIM — Inter (@Inter) December 5, 2019

Do tvrdé kritiky listu se pustil i Piara Powar, výkonný ředitel organizace Fare, která bojuje proti diskriminaci ve fotbale. "Jsou lidé, kteří vůbec nevědí, kde je hranice, co je ještě akceptovatelné a co už ne. Novináři stejně tak mohou vzít dva fotbalisty bílé pleti a dát k nim třeba titulek ´bílé úterý´. Je to prostě neakceptovatelné."

Romelu Lukaku z Interu Milán obchází brankáře Slavie Ondřeje Koláře během utkání základní skupiny Ligy mistrů.

Vlastimil Vacek, Právo

Deník si ale za svým nápadem stojí a tvrdí, že rasisticky se chovají ti, kteří rasismus v tomto "nevinném titulku" vidí. 'Black Friday', pro ty, kteří tomu chtějí a dokážou rozumět, byl a je pouze oslavou různosti, hrdostí na to být jiný, úžasným bohatstvím různosti," napsal list na svém webu. "Nevinný titulek byl přeměněn v jed těmi, kteří mají jed v sobě."

Lukaku čelil rasistickým urážkám v minulosti již několikrát. Naposledy se ohradil proti údajným pokřikům ze strany některých slávistických fanoušků během utkání Ligy mistrů v Edenu, v minulosti pro změnu známý fotbalový expert Luciano Passirani prohlásil, že Lukaka lze zastavit jen za podmínky, kdy mu dáte deset banánů. Za to ho vedení stanice calcio 24 okamžitě propustilo.