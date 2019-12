Prožívám nejlepší období v Millwallu, říká český legionář, který překonal zranění

Váš Millwall drží sérii sedmi utkání bez prohry, vy jste po dlouhé pauze naskočil do čtyř utkání, přičemž dvakrát jste byl v základní sestavě. Jaké je aktuální rozpoložení?

Nálada v klubu je pochopitelně skvělá. A moje zrovna tak. Po všem, čím jsem si v Millwallu prošel, je aktuální období nejlepším od mého přestupu do klubu před rokem a půl. Vyléčil jsem zranění, nový trenér se mnou počítá a začal jsem nastupovat do zápasů.

V úvodu sezony jste byl v sestavě při ligovém i pohárovém utkání, ale pak jste se octl na dlouhé týdny na seznamu zraněných. Co přesně vás trápilo?

V utkání na Fulhamu jsem byl v základní sestavě. Krátce před poločasem jsem se při střele zapřel o pravou nohu a ucítil ostrou bolest v patě. Pokračovat nešlo. Lékařům se nedařilo přijít na důvod problémů. Říkali, že za týden nebo dva budu v pohodě, ale nakonec jsem vynechal osm týdnů. Měl jsem zánět přímo v místě, kde jsou na kopačce kolíky. Když jsem si vzal tenisky, mohl jsem běhat. Chodil jsem do posilovny, jezdil na kole. Kondičně jsem neměl problém. Ale jak jsem obul kopačky, byl jsem v koncích. Jako nejúčinnější lék se ukázal klid.

Jiří Skalák během tréninku národního týmu.

Vlastimil Vacek, Právo

Během léčení došlo v Millwallu k výměně trenérů. Neila Harrise, který vás v průběhu loňské zimy zavrhl, nahradil Gary Rowett. Ulevilo se vám?

Je to paradox, ale trenér odešel v okamžiku, kdy se moje pozice změnila k lepšímu. Ještě minulý rok v lednu mi Harris řekl, že šanci nedostanu. A nasadil mě skutečně až v posledním utkání před letní pauzou na osmadvacet minut. Ale v létě mi dal šanci v přípravě, dařilo se mi a já hrál. Začal jsem chodit na lavičku, a pak mi trenér poslal i do utkání. Byl jsem hladový po fotbale. Minulou sezonu jsem moc nehrál. Po zranění přišlo psychicky náročné období. Chodit věčně jen na tribunu či v lepším případě na lavičku.... Těžko jsem mohl myslet na nějaké zlepšení, když jsem vůbec nenastupoval do zápasů.

Jaké je tedy vaše pozice u nového trenéra?

Počítá se mnou. Záleží jen na mně. Snažím se makat, bojovat o šanci. Za minulého trenéra byl náš styl založený na nakopávání míčů, získávání odražených balonů, bojovnosti. Hráli jsme pořád stejně a venku jsme vůbec nedělali body. Nyní je situace odlišná. Nový trenér používá odlišné taktické varianty, hrajeme více systémů, měníme rozestavení, naše hra je mnohem pestřejší. Já měl v minulosti v období na přelomu roku vždy problémy. Jak jsem byl z Česka zvyklý na volno v prosinci, cítil jsem se unavený. Ale hodně jsem v daném směru pracoval s kondičním trenérem a cítím se výborně, plně připravený.

V tabulce je Millwall sice jedenáctý, ale s ohledem na stávající úspěšnou sérii jste se dostali pouhé dva body od místa garantujícího play off o Premier League, Přiblížíte ambice klubu?

Minulou sezonu jsme se trápili na konci tabulky, takže jediným plánem pro letošní sezonu bylo vyhnout se problémům. Hrajeme bez tlaku. Nejsme v situaci, že musíme bodovat v každém utkání. V Premiership je možné vážně cokoliv. Vítězství ve Swansea a v Bristolu nám dodala sebevědomí, můžeme si věřit na kohokoliv.

V únoru uplyne pět let od vašeho přestupu z Mladé Boleslavi do Anglie.

Děsně to uteklo. Přestoupit do Anglie byl vždy můj sen. Na Brighton, s nímž jsem postoupil do Premier League, nikdy nezapomenu. Poslední dvě sezony jsem moc nehrál. Nešlo o nejlepší období. Ale nikdy jsem si neříkal, že byla chyba jít do Anglie. Nebrečel jsem a nenaříkal. Jsem si jistý, že na anglický fotbal mám. A věřím, že nyní nadešlo období, kdy to dokážu.