Největší hrubka v historii Premier League děsí gólmana i po dvaceti letech

Největší chyba v historii anglické Premier League. Noční můra, na kterou nejde zapomenout. Někdejší brankář Manchesteru United má tu svoji v hlavě i po dvaceti letech. „Chyba to byla, ale nejsem Loris Karius v dresu Liverpoolu," připomíná Ital Massimo Taibi zkrat brankáře Reds ve finále Ligy mistrů.

Je to už dvě desetiletí, co chyboval. Když se ale současného sportovního ředitele italské Regginy na chybu ze zápasu se Southamptonem zeptáte, je znát, že nemusí přemýšlet a šílené vzpomínky sype z rukávu. Jasně, brankáři chyby dělají. Taibi má tu smůlu, že si na jeho zkrat fanoušci i média pamatují. A smějí se i ti mladší, kteří třeba v té době ani nebyli na světě a viděli situaci jen na internetu.

Taibi stál 4,5 milionu liber a v duelu se „Svatými", jak se Southamptonu na Ostrovech říká, pustil za záda nepovedenou ránu Matta Le Tissiera ze třiceti metrů. Střelec se po ráně znechuceně otočil, protože mu nesedla, neobtěžoval se ani sledovat, jak situace dopadne. A nakonec mohl slavit gól. Brankáři totiž proklouzl míč mezi nohama a zamířil do sítě. Nešťastník jen zaryl obličej do trávníku. Na světě byla prvotřídní ostuda.

„Když udělá gólman chybu, tak je prostě vždycky nejvíc vidět," přiznává starou pravdu Taibi v exkluzivním rozhovoru pro Sportsmail. „Spoluhráči mě pak hned utěšovali a já jsem jim za to dodnes vděčný, že mě podpořili. Potřeboval jsem se zvednout," vypráví funkcionář Regginy.

Pochopitelně byl i terčem vtípků, to ani nemohlo dopadnout jinak. „Před zápasem tehdy přišel Paul Scholes a říkal, ať si dávám pozor na Le Tissiera. A já mu odpověděl, jestli to je ten starý muž. Řekl jsem schválně starý, aby bylo jasné, o koho jde. Když jsem dostal ten gól, Scholes hned přiběhl, smál se na mě a křičel: Viděl jsi, co ti ten starý chlap udělal," vzpomíná Taibi.

Na spoluhráče Scholese ale stejně nedá dopustit. „Byl to skutečný vůdce a já jsem hrdý, že jsem s ním hrál v jednom týmu," dodává bývalý gólman, který měl mezi tyčemi v dresu United nahradit legendárního Petera Schmeichela. „Začal jsem dobře a proti Liverpoolu mě vyhlásili Mužem utkání," ohlíží se za příjemnější vzpomínkou do minulosti.

Jenže pak přišla minela se Southamptonem a když se přidal debakl s Chelsea, měl na Ostrovech Ital po kariéře. „Slepý Benátčan," psala tehdy média. I tak ale Taibi Manchester United miluje. „Pořád mluvíme o fenomenálním týmu. Jsem hrdý na to, že jsem v tom klubu byl a mohl jsem si zahrát na trávníku na jednom z nejlepších anglických stadionů," dodává a připomíná jedinečného manažera Alexe Fergusona. „Ten chlapík vyhrál všechno, co mohl. A mluvil s námi jako kamarád. Má obrovské charisma, byl to můj druhý táta."

Taibi se pak vrátil domů do Serie A. Pravidelně hrál za Regginu, Atalantu Bergamo a FC Turín. V roce 2001 dal v utkání proti Udinese gól. Nyní už v roli funkcionáře působí jako sportovní ředitel znovu v Reggině a užívá si fotbalu. Dobře ale ví, že jeho kariéra bude spojována často právě s hrubkou z Ostrovů.

Jeho osud byl v mnohém podobný, jako v případě Lorise Kariuse, jehož fatální chyby pohřbily naděje Liverpoolu ve finále Ligy mistrů 2018. „Podobnost nevidím. Nejsem jako Karius. Ale nejspíš i jemu ta chyba ovlivní kariéru. To jsou prostě věci, které zůstávají uvnitř vás a už s nimi nic neuděláte," dodává.

Před pár dny se pro změnu blýskl hrubicí brankář Manchesteru United De Gea v duelu s Watfordem a fanoušci se během Vánoc měli o čem bavit.