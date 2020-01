Pep Guardiola se nevzdá, udělal bych to samé, řekl Klopp

"Rekord je výjimečný, ale nic to se mnou nedělá. Hotovo je až ve chvíli, kdy převezmete trofej. Do té doby musíte bojovat. Je to jen začátek. Musíme pokračovat, protože naši soupeři jsou velmi silní. (Trenér City) Pep Guardiola se nevzdá. Udělal bych to samé," citovala Kloppa BBC.

Guardiola ale na konci prosince prohlásil, že náskok Liverpoolu je už moc velký. "Citizens" na něj ztrácejí 17 bodů. O bod lépe je na tom Leicester, který sehrál o zápas méně.

"Reds", kteří čekají na titul od roku 1990, vyhráli dvanácté ligové utkání po sobě, přičemž pošesté v řadě neinkasovali. "Snažíme si vytvořit základ pro zbytek sezony, která je stále dlouhá. Čeká nás spousta těžkých zápasů, obzvlášť ten následující s Manchesterem United," uvedl dvaapadesátiletý Němec.

Trenér Manchesteru City Pep Guardiola

Phil Noble, Reuters

Výhru nad Spurs zařídil Roberto Firmino. "Proti Tottenhamu to bylo složité. Sami jsme si to zkomplikovali tím, že jsme nepřidali druhý gól. Nesmíme ale zapomenout na soupeřovu kvalitu," prohlásil Klopp, který v prosinci prodloužil smlouvu do roku 2024.

Kromě další výhry si pochvaloval i stadion Tottenhamu, který byl otevřen v minulém roce. "Oproti ostatním se liší. Šatna hostů je pravděpodobně nejlepší v celé lize. Děkuji tomu, kdo ji navrhl. Když se staví nové stadiony, tak se kabiny hostů zmenšují. Tahle je ale výjimečná, díky moc," konstatoval někdejší kouč Mohuče a Dortmundu.