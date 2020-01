Manchester United kvůli obavám o bezpečnost zrušil kemp v Arábii

United čeká v Premier League pauza od 2. do 16. února a stejně jako loni, kdy zamířil do Dubaje, měl znovu v plánu soustředění na Arabském poloostrově. Avšak poté, co Američané začátkem ledna zabili v Bagdádu íránského generála Kásema Solejmáního, změnilo vedení názor.

Írán totiž v odvetě zaútočil raketami na irácké základny, na nichž působí vojáci USA. Krátce poté navíc v Teheránu sestřelili ukrajinské dopravní letadlo, na jehož palubě zahynulo všech 176 lidí.

"Měli jsme v plánu jet na Blízký východ, ale zrušili jsme to," řekl Solskjaer. "Místo toho dám hráčům pár dní volno. Přestávka je pro všechny důležitá. Do té doby nás čeká pět, šest zápasů, ve kterých musíme získat potřebné výsledky a potom můžeme odjet nachytat vitamín D," dodal.