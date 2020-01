West Ham - Liverpool 0:2 První potlesk pro Součka! West Hamu však v roli fanouška štěstí nepřinesl

Na hřiště se ještě nedostal, ale už sklidil první aplaus. Čerstvá posila londýnského West Hamu - záložník Tomáš Souček - si užila potlesku tribun před utkáním Premier League s Liverpoolem. Přestup českého reprezentanta do týmu Kladivářů se dotáhl pár hodin před výkopem, a tak ještě bývalý hráč Slavie zůstal jen v civilu a fandil z tribuny svému novému zaměstnavateli. Štěstí mu ale nepřinesl. West Ham s lídrem Premier League prohrál 0:2.

Součkův rekordní přestup ze Slavie do West Hamu je senzací. Kladiváři na českého hráče sázejí, má být esem, který jim pomůže zachránit se v Premier League. Vždyť je také, pokud v klubu zůstane, může stát přes půl miliardy korun. A fanoušci byli na posilu hodně natěšení. Zatím Souček přišel na stadion jen v civilu, divákům zamával, zatleskal a překřížil ruce. Symbolicky z nich vytvořil kladiva, která má londýnský klub ve znaku a také se mu proto přezdívá Kladiváři. Sklidil první aplaus a pak už usedl jako divák na tribunu.

Souček mohl sledovat, jak jeho noví parťáci vzdorují ostrovnímu suverénovi. Liverpool měl do přestávky navrch v držení míče i na střely. West Ham před pauzou ani jednou nezamířil mezi tyče. To týmu Reds se to povedlo hned dvakrát. Jednou z penalty, kterou ve 35. minutě proměnil Salah ve vedoucí gól celku z Anfield Road.

Fotbalisté West Hamu United diskutují s rozhodčím během utkání Premier League proti Liverpoolu.

David Klein, Reuters

Po přestávce ještě už sice musel pár střel likvidovat i brankář Liverpoolu, ale na skóre to nemělo žádný vliv. Druhou branku naopak inkasoval West Ham a bylo hotovo. Výhru bral velký favorit, v čele tabulky má náskok 19 bodů před Manchesterem City. Kladiváři jsou sedmnáctí, tedy těsně nad sestupovými příčkami. Na kontě mají navíc 23 bodů, stejně jako osmnáctý Bournemouth a předposlední Watford.