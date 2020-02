Co hrozí Manchesteru City. Odchod hvězd i kouče, ztráta titulu. Nebo i vyloučení z Premier League?

Jedna tvrdá rána za druhou. Tak by mohla vypadat budoucnost Manchesteru City poté, co si klub minulý týden vyslechl verdikt UEFA a za vážné porušení pravidel finančníhp fair play a licenčních předpisů si dva roky nezahraje evropské poháry. Citizens, kteří mají podle rozhodnutí zaplatit také pokutu 30 milionů eur (asi 747 milionů korun), budou podle britských médií v příštích měsících čelit dalším špatným zprávám.

Klub, jehož majoritním vlastníkem je šejk Mansúr ze Spojených arabských emirátů, se podle vyšetřovatelů provinil v letech 2012 až 2016, kdy nadhodnotil příjmy od sponzorů na svých účtech i v materiálech předložených UEFA.

Podle uniklých dokumentů včetně emailové komunikace představitelé City uměle navyšovali hodnotu sponzorské smlouvy s aerolinkami Etihad Airways, aby zamaskovali skutečný původ příjmů a obešli pravidla. Pro manchesterský celek to může může mít hrozivé následky.

REVEALED: Manchester City's Premier League title in 2014 is now UNDER THREAT with potential backdated points deduction https://t.co/NSZ0X8TOF0 #mcfc — MailOnline Sport (@MailSport) February 15, 2020

Ztráta titulu z roku 2014

Podle britského deníku Daily Mail by City mohl být odebrán titul pro šampiona Premier League ze sezony 2013/2014. Souběžně s vyšetřováním UEFA totiž probíhá i vyšetřování orgánů anglické ligy.

Předseda Manchesteru City Khaldoon Al Mubarak (vlevo) a Výkonný ředitel Ferran Soriano (vpravo)

Jason Cairnduff, Reuters

Pokud by se definitivně prokázalo, že Citizens se ve zmiňovaném období dopustili porušování pravidel v souvislosti s finančním fair play, ve hře by byl zpětný odpočet bodů a následné odebrání titulu z mistrovského ročníku. Oba takové kroky jsou v kompetenci ligové komise. Tým City v roce 2014 ostrovní soutěž vyhrál o dva body před Liverpoolem.

Pravidla pro finanční fair play pro Premier League nejsou tak přísná jako v případě pravidel UEFA. Anglické kluby mohou ročník zakončit se ztrátou 105 milionů liber, problém je ale v tom, že City předložilo uměle navýšenou sponzorskou smlouvu a de facto se tak mohlo dopustit podvodu a kriminálního jednání.

Odchod Guardioly a výprodej hvězd

O tom, že by charismatický španělský trenér Josep Guardiola mohl během léta opustit Etihad Stadium se spekulovalo ještě před zdrcujícím verdiktem od řídícího orgánu evropského fotbalu. Zájemců by o služby dvojnásobného vítěze Ligy mistrů s Barcelonou bylo víc než dost. Dva ročníky bez evropských pohárů by pro ambiciózního kouče mohly zase být významným faktorem v jeho rozhodování ohledně budoucnosti.

Guardiola je u City od roku 2016, s klubem získal pět trofejí včetně dvou titulů Premier League. Smlouvu má do konce soutěžního ročníku 2020/21.

Podle Daily Mail je navíc vysoce pravděpodobné, že devětačtyřicetiletý kouč by se v případě setrvání v Manchesteru musel vypořádat se značně osekaným kádrem. Klub se v případě potvrzení verdiktu UEFA nevyhne finanční restrukturalizaci. Raheem Sterling, Kevin De Bruyne, Aymeric Laporte – tyto hvězdy a nejen ony mají v tuto chvíli údajně k odchodu během nadcházejícího přestupového okna blíž více než kdykoliv dřív.

Vyloučení z Premier League?

Úřadující angličtí šampioni se proti trestu odvolají k mezinárodní sportovní arbitráži CAS. Pokud ta rozhodnutí UEFA nezruší, a naopak potvrdí zákulisní finanční machinace, může to pro Citizens mít i důsledek v podobě vyloučení z anglické nejvyšší soutěže. Myslí si to novinář a expert na fotbalové finance Mo Chatra z The Mirror a takový postup dává do souvislostí s kriminálním charakterem údajného podvodného chování vedení City.

V aktuální sezoně se svěřenci trenéra Pepa Guardioly utkají v osmifinále LM se španělským gigantem Realem Madrid. Zdá se ale, že nejdůležitější bitva o budoucnost klubu z Manchesteru se letos nebude odehrávat na trávníku, ale na stolech právníků a členů vyšetřovacích komisí.