Černý scénář: Liverpool může kvůli koronaviru přijít o téměř jistý titul v Premier League

Podle listu The Telegraph by totiž v důsledku epidemie koronaviru mohla britská vláda sáhnout k radikálnímu opatření v podobě dvouměsíčního zrušení veškerých sportovních akcí v zemi, výsledky Premier League by kvůli tomu mohly být anulovány a Liverpool by o svůj téměř jistý titul mohl přijít.

Zatímco italská Serie A bude kvůli koronaviru během následujícího víkendu odehrávat několik zápasů za zavřenými dveřmi, švýcarská vláda zašla ve svých nařízeních dál, zrušila veškeré akce, kde by se mohlo shromáždit více než 1000 lidí na stejném místě a z toho důvodu bylo odvoláno celé kolo švýcarské fotbalové ligy.

Pokud se něco podobného chystá i na Ostrovech a opatření by mělo mít dlouhodobější charakter, pro příznivce Reds by to z fotbalového hlediska byla doslova katastrofa.

Britská vláda by totiž mohla vydat nařízení, které by veškeré sportovní akce zrušilo po dobu dvou měsíců. V takovém případě by podle The Telegraph došlo k jednání mezi kluby a vedením soutěže, které by určilo další postup, není ale vyloučené, že by výsledky letošního ročníku byly anulovány.

Zatímco zisk titulu někým jiným než Liverpoolem je vysoce nepravděpodobný, jen stěží si lze představit, že by s vyhlášením výsledků po nekompletním ročníku souhlasily kluby, které jsou v sestupovém pásmu a čeká je ještě tvrdý boj o udržení mezi anglickou elitou.

There is no guarantee Liverpool would be crowned Premier League champions if the season was curtailed by coronavirus | @ben_rumsby reportshttps://t.co/Lu7gvYcZ79 — Telegraph Football (@TeleFootball) February 28, 2020

Totéž platí i o mužstvech, které ještě čeká boj o evropské poháry, zejména o první čtyři místa zaručující Ligu mistrů pro příští ročník.

Na Britských ostrovech se novým typem koronaviru doposud nakazilo 19 lidí a rostou tak obavy, že vláda proti šíření nemoci bude muset zavádět opatření.

Zástupci Premier League nicméně uvedli, že v současné chvíli o rušení nebo o odkládání zápasů ligy neuvažují. Některé kluby nicméně na novou hrozbu reagují po svém. Fotbalisté Newcastlu si například před tréningem už nebudou podávat ruce.