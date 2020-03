Kluby z nižších anglických soutěží dostanou 50 milionů liber

Fotbalové soutěže v Anglii byly minulý týden přerušeny do 3. dubna. Zatímco se nepředpokládá, že by kluby z bohaté Premier League utrpěly při odstávce citelné ztráty, pro týmy z nižších soutěží může mít přerušení velké následky. "Neexistuje jedno konkrétní řešení, ale tenhle balíček by měl poskytnout krátkodobou pomoc," uvedla EFL.

Prioritou všech anglických soutěží je sezonu dohrát. Zástupci Premier League budou o dalších krocích jednat ve čtvrtek během konferenčního videohovoru.