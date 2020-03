Začněme dřív, aby se lidé mohli bavit, navrhuje generální ředitel Southamptonu

Fotbalová Premier League je přerušena až do 30. dubna, i na ostrovech vstupují v platnost restriktivní opatření, která mají zabránit dalšímu šíření pandemie koronaviru. Generální ředitel Southamptonu si přesto myslí, že soutěž by se měla rozběhnout ještě předtím, než všechna omezení skončí. „Pokud by byly každý den v televizi fotbalové zápasy, šlo by pro lidi o znamení, že se země vrací k normálu,“ řekl Martin Semens pro BBC Sport.

„Musíme samozřejmě udělat vše, co je pro nejširší veřejnost správné a bezpečné," připomíná šéf Svatých Semens. „Ale pokud jsou všichni v bezpečí, pokud nevyužíváme Národní zdravotní službu (NHS) ani policejní zdroje, měli bychom se k fotbalu vrátit."

Na ostrovech se podle posledního scénáře počítá s tím, že se Premier League znovu rozběhne 1. června s tím, že do konce měsíce budou dohrána nejen zbývající ligová kola, ale i FA Cup. Všechny zápasy by se ale měly hrát za zavřenými dveřmi a bez diváků. Pro kluby by to znamenalo pochopitelně velkou ekonomickou ztrátu, neboť přijdou o příjmy ze vstupného, částečně by to ovšem mohly kompenzovat peníze za televizní přenosy.

„Pokud budou muset zůstat lidé doma další měsíc, bylo by pro ně dobré, kdyby mohli každý den sledovat v televizi fotbal. Nejsme samozřejmě důležitější než NHS, ale můžeme dát lidem zábavu a ukázat, že bojujeme," myslí si šéf Southamptonu.

Zároveň připomněl, jak důležité bude, aby sezona skončila do 30. června. „Doufejme, že se to podaří," upozornil Semens, že celé řadě hráčů skončí k tomuto datu ve stávajících klubech smlouvy a nastaly by právní problémy.

„Pokud by měla sezona skončit až 15. července, museli bychom s nimi prodloužit smlouvy o další dva týdny a přesvědčit je, aby dál hráli. Krátkodobé smlouvy by však mohly být problematické. Nemluvě o tom, že bychom za to museli hráčům pěkně zaplatit," připomněl další fakt, který musí brát celá Premier League v potaz.