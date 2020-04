V Premier League si nikdo nedovolí hráčům sáhnout na peníze. Jak dlouho tohle vydrží?

Kluby samozřejmě bez zápasového dění zaznamenávají obrovské finanční ztráty, ale bojí se nezávisle na ostatních sáhnout k redukci výplat z obavy, že by to spustilo vlnu právních sporů a hráči by mohli kvůli porušení smluvních podmínek odejít zadarmo ke konkurenci, což by způsobilo chaos.

Čeká se tedy spíše na koordinovanou snahu všech klubů a jednání s hráčskou asociací, které se rozbíhá.

Tottenham v minulém týdnu následoval příkladu Newcastlu a oznámil, že 550 zaměstnancům, kromě hráčů, snižuje plat o 20 procent, jiné poslal na nucenou dovolenou s tím, že si mohou v rámci vládního programu požádat stát o proplacení 80 procent mzdy.

Kluby Premier League, na rozdíl od těch z nižších soutěží, by zatím neměly mít problém své smluvní závazky s hráči plnit, ale pokud by se aktuální herní pauza protáhla až do léta, dostaly by se do potíží i ony. Zatím se tedy přikročilo k úsporám na straně nehrajících zaměstnanců.

Probuďte se

Tottenham o svém úsporném opatření informoval v den, kdy zveřejnil své roční vyúčtování, z něhož vyplívá, že jeho šéf Daniel Levy je nejlépe placeným klubovým předsedou z celé Premier League.

Minulou sezonu si přišel na 7 milionů liber (zhruba 220 milionů korun) včetně bonusu 3 milionů liber za dokončení nového stadionu.

Teď se ale i na něj bude vztahovat 20procentní redukce příjmu. A sám očekává, že dopady koronavirové pandemie budou ještě hodně bolestné.

„Když si čtu nebo slyším historky o hráčských přestupech v nadcházejícím létě, jako by se nic nedělo, napadá mě, že by se lidé měli probudit a vidět rozsah té hrůzy, co se kolem nás děje. Co do obratu jsme možná osmý největší klub na světě, ale všechna historická data jsou teď irelevantní, protože virus nezná hranice," uvedl Levy.

„Procesy v klubu se v podstatě zastavily, někteří naši fanoušci přijdou o práci a hodně z nich se bude strachovat o budoucnost. Doufám, že diskuze s vedením Premier League, hráčskou asociací a asociací ligových trenérů povede k tomu, že i hráči a kouči přijmou svůj díl z fotbalového ekosystému," dodal.