Takhle vypadá noční můra anglických klubů: ztráta 6 miliard, stovky hráčů na dlažbě a hromadné žaloby

Co se stane, pokud se nedohraje anglická liga? Tenhle černý scénář si nikdo nepřeje. Podle britského renomovaného právníka by v případě zrušení aktuálního ročníku fotbalové Premier League nastal naprostý chaos. Kluby by se musely zbavit stovek hráčů, výpadek příjmů by je celkem přišel na 200 milionů liber (přes 6 miliard korun). Následovaly by dlouhotrvající soudní spory se sponzory a s kluby, které aspirovaly na postup do vyšší soutěže. V sázce by byly horentní sumy.

Všichni jsou v nejistotě. Z prohlášení představitelů klubů ostrovní fotbalové soutěže je zjevné, že Angličané chtějí ročník 2019/2020 navzdory šířící se nákaze koronaviru dohrát stůj co stůj. A není se co divit, Premier League balancuje nad propastí. Deník Daily Mail oslovil sportovního právníka Davida Seligmana, aby čtenářům shrnul, co hrozí v případě nevratného zrušení soutěže. Není to veselé čtení.

Přišly by výpovědi

Pokud by hypoteticky padlo takové rozhodnutí dnes nebo v nejbližších dnech, jako první by následovalo rozvázání smluv se stovkami hráčů, které by kluby nepotřebovaly pro další sezonu. Z právního hlediska by takový postup byl možný, neboť hráči by vzhledem ke zrušení ročníku nebyli schopni plnit povinnosti vyplývající z kontraktů.

Je nepravděpodobné, že by po vzoru španělské, italské nebo dalších lig došlo k dohodě mezi hráči a kluby. Následné žaloby by totiž mohly způsobit právní chaos a odchody fotbalistů zdarma do jiných celků.

Rozvázání sponzorských smluv

Velkým problémem by byl i hrozící masivní odliv financí od sponzorů. Firmy by se mohly pokusit smlouvy vypovědět a argumentovaly by neplněním smluvních závazků. Právníci anglických klubů by vzhledem k odehrání tří čtvrtin soutěže a televizním záznamům odehraných utkání tvrdily opak.

Následovaly by soudní spory o stovky milionů liber. Jejich výsledek by pro hospodaření klubů byl naprosto klíčový, protože anglické celky jsou na příjmech z reklam do velké míry závislé.

Náhrada škody pro aspiranty na postup. A co televizní práva?

Další velký problém by se týkal těch, kteří jsou v čele nižší soutěže a aspirují na postup do Premier League. I ti by se uchýlili k žalobám a požadovali by náhradu škody. Druhá nejvyšší soutěž by v případě zrušení sezony pravděpodobně musela ušlý zisk zaplatit. Stálo by to další stovky milionů liber.

Následoval by nejspíš také otřes na mediálním trhu. Vzhledem k velmi pravděpodobné ekonomické recesi budou zasaženi i majitelé televizních práv, televizní společnost Sky. Podle Daily Mailu je jasné, že by se je pokusila o exkluzivitu připravit nějaká z firem, kterých se koronavirová krize tolik nedotýká: Amazon, Netflix nebo YouTube a další.

Světlo na konci tunelu

Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem je patrné, že v zájmu anglických klubů je sezonu za každou cenu dohrát. I proto vznikají šílené nápady o organizaci duelů ve zběsilém tempu na dvou vybraných stadionech, jak psal například nedávno deník Independent.

Ostrovní kluby a oči fanoušků se nyní upínají ke středeční videokonferenci mezi představiteli UEFA a 55 členskými zeměmi. Jejím hlavním cílem bude dohodnout možnost dohrání aktuálního ročníku Ligy mistrů, Evropské ligy a národních soutěží. Světlo na konci tunelu je ale vzhledem k šíření pandemie prozatím v nedohlednu.