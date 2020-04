Šetřit se nebude! Manchester United hlásí nákup za miliardy, jakou hvězdu získal?

Kluby budou šetřit, znějí prognózy ze všech stran. Během současné pandemie koronaviru sice i největší hvězdy souhlasí se snížením platů, výhled do budoucna ale dává tušit, že se bude utrácet. Dvacetiletý Angličan Jadon Sancho, jedna z hvězd Borussie Dortmund, by podle listu The Sun měl hrát od léta za Manchester United. Ten hodlá za hráče vyplatit 95 milionů liber, což jsou skoro tři miliardy korun. Bundesligový klub už podle zmíněné zprávy s transferem souhlasil.

Šéfové Red Devils si vyčítají, že si nechali uniknout kanonýra Erlinga Haalanda. Proto tvrdě pracují na jiné posile do útoku. A Sancho prý také kývl na to, že bude jeho novým působištěm Old Trafford. Co jej přesvědčilo? Tak třeba dres s číslem 7, který nosí největší hvězdy United. A také královská mzda. Za týden by měl Sancho brát 400 000 liber, tedy zhruba dvanáct a půl milionu korun.

Manažer Ole Gunnar Solskjaer měl údajně trochu obavy, aby divokého mladíka zkrotil, ale zaručil se za něj Marcus Rashford. „Je slušný a spolehlivý," uklidnil prý kouče United. Dalším podpůrným argumentem pro angažování Sancha byl pohled do statistik. Třiadvacet bundesligových utkání proměnil ve 14 nastřílených gólů, na dalších šestnáct pak přihrál. Do Anglie se tak v létě vrátí opravdová Superstar!