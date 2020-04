Čerstvý otec Vydra hlásí z Anglie: Být tu sám, asi bych se odstřelil!

Zastavení anglické fotbalové ligy kvůli pandemii koronaviru pro útočníka Matěje Vydru přišlo v nejnevhodnější dobu. Po dlouhé době dostal v Burnley zkraje března šanci v základní sestavě, blýskl se vítězným gólem. O týden později se trefil znovu. Cítil, že se mu otevírá možnost k návratu do reprezentace a startu na ME. Všechno pozitivní ale smetla pandemie koronaviru...

Jaký máte nyní v Burnley režim?

Trénujeme individuálně do třináctého dubna. Byl jsem se párkrát proběhnout venku, není ideální běhat pořád dokola na běžícím pásu, který mám doma. Snažím se měnit prostředí. Uvidíme, co se bude dít dál. Jestli se přestávka prodlouží nebo se začne trénovat aspoň po malých skupinkách.

Je pro vás složité udržovat se ve fyzické kondici sám?

Fotbal je kolektivní sport, jsme zvyklí být spolu v týmu. Toto období mi připomíná čas dovolené, když máme po sezoně volno. Musíme se udržovat a připravovat na tu další. Nyní je to ale horší v tom, že jsme v menší karanténě. Kdybych mohl odletět do Čech, kde je moje prostředí, můj domov, mohl bych si jít třeba zatrénovat s kamarády. Tady můžu jenom sám, v okolí navíc nejsou běžecké stezky. Ani s přítelkyní si vlastně nemůžeme zaběhat, před Vánoci se nám narodila dcerka Vanesa. Takže jeden z nás běhá, druhý tahá kočár.

Užíváte si role otce?

Je to nádherný pocit. Když jsem přišel z tréninku a Vanesa se na mě začala usmívat, okamžitě jsem zapomněl na všechno negativní. Neřešil jsem, jestli se mi trénink povedl nebo ne. Je skvělé, že mám obě holky v Anglii. Být tu sám, asi bych se odstřelil. Jen čekat, jestli se anglická liga rozjede nebo ne...

Věříte, že se Premier League dohraje?

Kluby a televizní stanice tlačí, aby se dohrála. Záleží, kdy pandemie ustoupí. Je složité a těžké odhadovat. Pokud se zase začne hrát, tak bez diváků. Televize budou vysílat každý zápas, aby všichni fanoušci viděli svůj oblíbený mančaft.

Tlak klubů na dohrání je logický, finanční ztráty by byly fatální.

Jde o strašný balík peněz. Kluby o něj nechtějí přijít. Jedná se o hodně nepříjemnou situaci. Nikdo neví, jak by se řešilo pořadí v tabulce, kdyby se už nehrálo.

V Anglii se teď vede velká diskuze ohledně snižování platů hráčů. Bude se krátit centrálním rozhodnutím nebo si procenta určí každý klub zvlášť?

Kapitán Burnley nás informoval, že vedení Premier League se bavilo s kluby o třicetiprocentním snížení mezd. Do hry ale vstoupila PFA (pozn. - Player Football Association), která zastupuje práva hráčů. Ta takový postup nechce. Každopádně bude třeba záležitost brzy rozlousknout.

Jak se ke snižování platů stavíte?

My hráči bychom klidně třicet procent dali. Ale chceme mít jistotu. Aby bylo kontrolované, kam peníze půjdou. Že těch třicet procent půjde na správnou věc, přesně tam, kam má. A ne, že se finance někam rozutečou. Pokud bude všechno transparentní, není žádný problém.

V Česku se ochranná opatření proti šíření koronaviru zavedla poměrně brzo. Jak jste přijímal, že v Anglii byl přístup k této věci liknavý?

Česko se snažilo zastavit šíření daleko dřív. V Anglii se sice vědělo, co se děje v Itálii, ale jelo se normálně dál. Všechno bylo otevřené, chodilo se dál na velké akce. Teď situace kolem koronaviru nevypadá v Británii růžově.

Jaká jsou na Ostrovech opatření?

Co se týká obchodů, dodržuje se maximální počet lidí, kteří smí dovnitř. Musejí se dodržovat rozestupy. Ale že by byly povinné roušky a rukavice, to zase ne. S přítelkyní se snažíme chránit. Na nákupy chodím většinou já, nosím roušku i rukavice. Najel jsem na český režim, chci být co nejlépe ochráněn.

Na začátku března jste po delší době dostal příležitost, vstřelil jste dva góly. Mrzí vás o to víc současný stav?

Když to řeknu sobecky, moji konkurenti Ashley Barbes a Jay Rodriguez byli minimálně na několik týdnů mimo hru. Takže se pro mě otevíralo okénko, že bych mohl nastoupit i proti Manchesteru City a Watfordu. Pak by se vidělo, jestli by mě trenér Šilhavý pozval na reprezentační sraz. Pokud by se mi povedl... Vypadalo, že konec sezony pro mě bude příznivější. Ovšem zdraví je nejdůležitější. Začne se hrát, ale až to bude pro všechny bezpečné.