Bývalý gólman Sparty překvapil nápadem celou Anglii. Co má v plánu?

To je nápad. Hvězda Newcastle United, bývalý brankář Sparty a Liberce, vytáhl nečekaný kousek, jak se v době pandemie koronaviru udržet ve formě. Jakmile doléčí zraněné koleno, půjde do akce. Naplánované to má skvěle, trenéra brankářů má totiž u sebe doma a k dispozici bude kdykoliv si zamane. „Brzy na mě bude na zahradě kopat a házet mi míče," svěřil se slovenský brankář Martin Dúbravka. Jeho nápad zaujal i anglická média. Koho jako trenéra brankářů angažoval?