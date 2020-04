Liverpool chystá hvězdnou rošádu! Prodá Maného a přivede největší talent současnosti?

Miliardy létají vzduchem, o šetření nemůže být ani v době pandemie koronaviru řeč. Na nejžhavější fotbalový klenot současnosti, kterým je francouzský mladík Kylian Mbappé, stojí velkokluby frontu. Dalším zájemcem o jeho služby je anglický Liverpool, který by pro změnu mohl v létě pustit jednu ze svých hvězd do Realu Madrid.

Řada klubů šetří, hráči i funkcionáři si snižují mzdy, ale média se i v době, kdy soutěže po celém světě zastavila nemoc covid-19, předhánějí v senzačních zprávách o chystaných letních přestupech. A pokud se třeba jen některé informace potvrdí, čekají fotbal přestupové žně, dresy budou měnit i největší hvězdy. A v pokladnách klubů bude pořádný průvan.

Daily Mail například přišel s novinkou, že by se Kylian Mbappé, kterého má jako jedničku na seznamu vyhlédnutých posil třeba Real Madrid, mohl po sezoně stěhovat do Liverpoolu. Klub z Anfieldu má přitom v sestavě řadu ofenzivních es a fanoušci teď jistě nechápavě kroutí hlavou, co by s dalším bombarďákem Reds dělali. Vysvětlení je jednoduché. Vše je podmíněno odchodem Sadia Maného do Bílého baletu za 150 milionů liber (více než 4,6 miliardy korun).

Senegalský křídelník se sice dohodl v Liverpoolu na smlouvě do roku 2023, která mu zaručuje týdenní příjem ve výši 150 tisíc liber, jenže kouč Realu Zinédine Zidane se nechal slyšet, že by se mu Mané líbil v Bílém baletu.

Daily Mail tvrdí, že už proběhly i neformální rozhovory mezi oběma stranami. Výsledek není známý, je ale možné, že pokud dojde k dohodě, bude v ofenzivním liverpoolském trojlístku Mané - Salah - Firmino v létě jedno volné místo. Právě pro Mbappého, mistra světa z roku 2018. Jednadvacetiletý francouzský talent v minulosti vyhlásil, že jeho snem je zahrát si v Realu Madrid, odolá nyní vábení Liverpoolu?