Vybral pořádný balík! Sám jako dítě strádal, teď fotbalista United pomáhá chudým rodinám v krizi

To je samaritán! Hvězdný fotbalista Manchesteru United Marcus Rashford pomáhá rodinám, které jsou v existenční krizi. Dvadvacetiletý anglický reprezentant pochází z chudého manchesterského předměstí a sám jako dítě poznal, jaké to je strádat. Hvězda ostrovního fotbalu nechce dopustit, aby děti trpěly hladem, a Rashfordův charitativní program proto na pomoc dokázal nashromáždit nevídaný balík.

Rashford si začátkem roku v utkání Premier League přivodil únavovou zlomeninu. Omezený pohyb na veřejnosti a zastavení fotbalových soutěží proto útočné eso Manchesteru United využilo k zdlouhavé rekonvalescenci. Dvaadvacetiletý střelec Rudých ďáblů ale nemyslí jen na sebe.

Fotbalista využil svou nabitou slávu k tomu, aby podpořil nejchudší anglické rodiny. Jeho program, který se zaměřuje na zajištění zdravé a vyvážené stravy pro děti z okrajových částí společnosti už dokázal získat na pomoc ohromujících 20 milionů liber (přibližně 630 milionů korun).

Na dvaadvacetiletého floutka, který pochází z drsného manchesterského prostředí, vskutku úctyhodný počin. „Jako dítě jsem chodil zdarma do snídaňového klubu. Pro jídlo během vyučování a pro svačiny jsem si chodil do jiného klubu, který byl mimo budovu," přiznal Rashford, že jako dítě jeho rodina musela pro jeho obživu také žádat o pomoc.

„Někteří lidé jsou na tom ještě hůř, než jsem byl já. Máma dělala vždy alespoň večeři, někteří nemají ani to," nechal se Rashford slyšet v nedávném rozhovoru pro The Times. Reprezentační útočník se proto pustil do charitativní činnosti. Veřejně podpořil několik organizací, kontaktoval společnosti, které zajišťují svozy nespotřebovaných potravin a začal vybírat peníze.

„Dostal jsem se k dokumentům organizace FareShare, když jsem uviděl, že v Anglii trpí nedostatkem jídla asi milion dětí, byl jsem šokován," dodal Rashford, který se následně začal o problematiku více zajímat, sám přispěl v přepočtu několika miliony korun, a hlavně použil sílu svých profilů na sociálních sítích, aby dosáhl obrovského charitativního úspěchu.