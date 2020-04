Šéf Manchesteru United nevěří ve stamiliónové přestupy: Nedělejme si iluze

Místopředseda a výkonný ředitel Manchesteru United Ed Woodward nevěří, že v létě dojde k velkým přestupům za sto a více miliónů liber. „Ten, kdo spekuluje o přestupech za stovky miliónů zcela ignoruje realitu, které čelí nejen fotbal, ale celý sport kvůli pandemii koronaviru. Nedělejme si iluze, nepůjde o letní transfery, jaké bývají obvyklé. A to se týká nás i dalších klubů,“ cituje Woodwarda BBC.

Podle anglických bulvárů měli Rudí ďáblové, jak je Manchester United přezdíván, nabízet Tottenhamu za kanonýra Harryho Kanea 200 miliónů liber (asi 6,2 miliardy korun), což by byl nový přestupový rekord. Za útočníka Dortmundu Jadona Sancha měl klub z Old Trafford dát 130 miliónů liber. „V této době jsou to nepředstavitelné částky," uvedl Woodward.

„Naší prioritou je vždy úspěch týmu, ale než začneme hovořit o návratu k normálu i v přestupové politice, potřebujeme zjistit ekonomické dopady pandemie na klub a celou Premier League i fotbal jako takový. Je třeba také načasovat přestupové okno a vycházet z reality, která bude. Pokud v dohledné době nedojde k obnovení soutěže, přijde anglický fotbal o miliardy liber jen na televizních právech," dodal.

Klub vlastní bratři Joel a Avram Glazerovi z Floridy. Rodina Glazerů, celkem šest sourozenců, ovládá holdingy First Allied Corporation, který vlastní a pronajímá velká obchodní centra po celých USA a Zapata Corporation, věnující se telekomunikacím. Rodina patří k nejbohatším nejen ve Spojených státech. Vlastní také klub amerického fotbalu Tampa Bay Buccaneers. Poté, co Glazerovi koupili Manchester United, zavedli zcela odlišný ekonomický systém hospodaření klubu, než jaký fungoval v Anglii. Fanoušci United je často kritizovali, že je nefunkční a majitelé nemají správné priority.

„Náš systém se ukázal jako funkční, díky němu jsme se vyhnuli potížím, které mají jiné kluby. Plníme nadále svoji společenskou povinnost, platíme hráčům i zaměstnancům," zdůraznil Woodward. Manchester United také přispívá na boj proti koronaviru. Stará se i o své fanoušky, zaměstnanci klubu a současní i bývalí hráči finančně pomáhají fanouškům nad sedmdesát let. Klub věnoval 30 000 jídel a nápojů charitativním organizacím, společně s Manchesterem City jim navíc přispěly částkou 100 000 liber. Zdravotníkům poskytl prostory na stadiónu Old Trafford i finanční pomoc.

„Je jasné, že čím víc bude vzdálen start soutěže, tím víc se budou prohlubovat problémy klubů včetně našeho. V tuto chvíli je důležité, aby nám hráči, zaměstnanci a také fanoušci věřili, že náš systém poskytl klubu daleko větší odolnost v této situaci, než mají mnohé jiné. Těšíme se, až se hráči vrátí na hřiště a doufáme, že to situace dovolí co nejdříve. Ten pravý fotbal pro nás ale začne až tehdy, kdy se znovu zaplní ochozy stadiónů," konstatoval Woodward.