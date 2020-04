Premier League by mohla začít 8. června se 400 lidmi na stadionu

Vedení anglické fotbalové ligy jedná podle listu The Times s britskou vládou o tom, že soutěž po koronavirové přestávce znovu začne 8. června. Sezonu Premier League chtějí její představitelé dohrát na vybraných místech s maximálně 400 lidmi na stadionu do 27. července a nový ročník začít 22. srpna.

V Británii se stejně jako v řadě dalších evropských zemích v posledních dnech zlepšuje epidemiologická situace a vedení soutěže tak už začalo s vládními představiteli jednat o tom, kdy by liga mohla pokračovat. Soutěž se zastavila těsně před polovinou března. Tabulku vede Liverpool o 25 bodů před druhým Manchesterem City a má tak na dosah první titul po 30 letech.

Podle posledního návrhu by se zbylých 92 utkání odehrálo pouze na vybraných stadionech s maximálním počtem 400 lidí na zápase včetně médií. Všichni by nejprve prošli testem na nový koronavirus, který by musel být negativní.

Pokud by vše šlo podle plánu, přerušená sezona by se stihla dohrát do 27. července. Nový ročník by pak odstartoval 22. srpna, a to nadále bez diváků na stadionech.