Brankář Szczesny přišel o místo jedničky v Arsenalu kvůli kouření

A je to venku! Fotbalový brankář turínského Juventusu Wojciech Szczesny přiznal, že za koncem jeho kariéry v Arsenalu stálo kouření v šatně. Když se o jeho prohřešku dozvěděl kouč Arséne Wenger, přišel o místo jedničky, které si už nazpátek nevybojoval. Gólmana mrzí, že musel kouče o celé věci informovat některý z hráčů.

Wojciech Szczesny odešel z Arsenalu do AS Řím.

"Dříve jsem kouřil pravidelně a trenér (Wenger) o tom moc dobře věděl. Nechtěl, aby kdokoli v šatně kouřil. Věděl jsem o tom. Kvůli emocím ze zápasu jsem si jednou dal po zápase cigaretu, když byl tým pořád uvnitř," řekl Szczesny pro pořad Arsenal Nation.

"Šel jsem do jednoho z koutů ve sprše, bylo to na druhém konci šatny. Nikdo mě nemohl vidět, a tak jsem si zapálil. Někdo mě ale zahlédl a řekl to trenérovi," uvedl třicetiletý Polák.

"Viděl jsem ho o pár dní později. Zeptal se mě, jestli je to pravda, a řekl jsem ano. Udělil mi pokutu a řekl, že chvíli zůstanu mimo tým, ale nenastala žádná hádka. Zůstal jsem profesionální," prohlásil Szczesny.

V londýnském celku debutoval v roce 2009 a postupem času si vybojoval pozici jedničky. Na Nový rok 2015 vychytal v Premier League čisté konto při výhře 2:0 nad Southamptonem. Od té doby však v anglické lize nenastoupil a za "Kanonýry" se představil pouze v pěti zápasech FA Cupu.

"Očekával jsem, že se vrátím za pár týdnů, ale dařilo se nám a David Ospina, který mě nahradil, chytal během té doby skvěle. A tak chytal dál. Čekal jsem a snažil se získat zpátky své místo. Chtěl jsem přesvědčit trenéra, že jsem pořád nejlepší gólman v klubu, a proto jsem odešel na hostování. Zní to divně, ale někdy je to ta nejlepší cesta," vysvětlil polský reprezentant.

Následující dva ročníky strávil v AS Řím, odkud ho v létě 2017 koupil Juventus. S ním získal dva tituly a po jednom prvenství v Italském poháru a Superpoháru.

"Pro Juventus se budu v následujících letech nadále snažit odvádět to nejlepší. Chci vyhrát více titulů. Smlouvu mám do roku 2024. Chci vyhrát všechno. Je to cíl klubu i hráčů, musíme se potit, běhat a obětovat, abychom dosáhli cílů, což znamená víc titulů a trofejí," řekl rodák z Varšavy.