K prvnímu titulu Chelsea po 50 letech přispěli i Čech s Jarošíkem

Také dva čeští reprezentanti pomohli před 15 lety slavnému londýnskému fotbalovému klubu Chelsea k prvnímu mistrovskému titulu po půl století dlouhé přestávce. Zatímco pro záložníka Jiřího Jarošíka to byl už šestý primát ve třetí zemi, brankář Petr Čech se radoval z ligového triumfu poprvé v kariéře. Chelsea si druhý titul v klubové historii zajistila 30. dubna 2005 tři kola před koncem díky výhře 2:0 v Boltonu.

Obě branky vstřelil Frank Lampard, Čech vychytal 24. čisté konto v sezoně a Jarošík poprvé vydržel na trávníku celých 90 minut. Za celou sezonu prohrála Chelsea, která těžila z takřka nevyčerpatelných zdrojů ruského magnáta a svého majitele Romana Abramoviče, v lize jen jedinkrát. "Blues" tak stylově oslavili stoleté výročí založení.

Dvaadvacetiletý Čech přišel do Londýna v létě 2004 z francouzského Rennes, kterému za něj Chelsea zaplatila přes 400 milionů korun, čímž z mistra Evropy do 21 let z roku 2002 udělala jednoho z nejdražších brankářů historie. Z pozice jedničky vytlačil Itala Carla Cudiciniho a s 1025 minutami bez inkasovaného gólu vytvořil nový rekord Premier League.

Spolu s Čechem Chelsea před sezonou posílili i portugalský trenér José Mourinho, jeho krajané Ricardo Carvalho a Tiago Mendes, Srb Mateja Kežman či Didier Drogba z Pobřeží slonoviny. Řada hráčů v čele s Argentinci Juanem Verónem či Hernánem Crespem naopak klub opustila. V zimní přestávce Chelsea získala z CSKA Moskva i Jarošíka.

Jarošík bral titul i v ve Skotsku

Sedmadvacetiletý český záložník či obránce odešel po mistrovské sezoně hostovat do Birminghamu. Později získal ještě skotský titul s Celticem Glasgow, hrál za Samaru, Zaragozu, Spartu a kariéru končil v druholigovém španělském Alavésu. Poté se dal na trénování a působil jako asistent Davida Holoubka v Liberci a Ružomberku.

Čech se stal jednou z největších legend Chelsea, během jedenáctiletého působení získal s londýnským klubem celkem 15 trofejí v čele s triumfy v Lize mistrů, Evropské lize a čtyřmi anglickými tituly. V roce 2015 přestoupil do konkurenčního Arsenalu a o čtyři roky později rekordman v počtu čistých kont v Premier League definitivně odložil rukavice. Následně se vrátil do Chelsea v roli poradce sportovního a technického úseku.